Les 5 plus beaux jardins à thème de la région Occitanie

La Région Occitanie dispose de 43 parcs labellisés “Jardins Remarquables” par le ministère de la Culture. Parmi eux, le Journal Toulousain vous propose de visiter quatre jardins thématiques, à savoir une bambouseraie, une palmeraie, un jardin antique et un jardin aux multiples styles. Mais aussi, une superbe cactuseraie, qui ne dispose pas du label mais qui mérite tout autant d’intérêt.

La bambouseraie en Cévennes, dans le Gard

Classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraire en Cévennes, située à proximité d’Anduze dans le Gard, vous permet de découvrir plus de 1 000 variétés de bambous, autour desquelles poussent d’autres essences d’arbres et des plantes originaires du monde entier.

Une magnifique allée de Séquoias, qui atteignent jusqu’à 40 mètres de haut, s’offre à vous dès votre entrée dans le parc. Ici, ne manquez pas de réaliser une “balade aérienne” au milieu des bambous, perchés sur des filets fixés à huit mètres du sol. Le circuit dessine ensuite une boucle par le “village laotien”, dans lequel des habitations en bambou, typiques du Laos, ont été reproduites. Elles sont entourées d’espèces végétales originaires de cette partie de l’Asie, à savoir des bananiers, des cannes à sucre et des taros. Empruntez ensuite l’allée des palmiers de Chine pour atteindre le pavillon rouge où vous aurez une superbe vue sur le vallon du Dragon : un espace imaginé selon l’art traditionnel du jardin japonais, mêlant les éléments aquatiques, minéraux et végétaux.

Après un passage par la prairie de bambous, revenez sur vos pas pour découvrir le jardin des bassins d’Eugène et les serres Mazel, imaginés en hommage au créateur de la bambouseraie : Eugène Mazel. Puis, perdez-vous quelques instants dans le labyrinthe de bambous, avant d’atteindre la sortie du parc.

Infos pratiques : Bambouseraie en Cévennes, 552 rue de Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie. Ouvert de 9h à 19h de juillet à août.

Tarifs : de 7,80 à 13,90 euros. Parking gratuit. Réservations en ligne. Plan du site.

La palmeraie du Sarthou, dans le Gers

La palmeraie de Sarthou, située à Béthous dans le Gers, est une véritable oasis de huit hectares qui abrite de nombreuses variétés de palmiers et d’autres plantes exotiques, comme des bambous, des bananiers, des figuiers de barbarie, des oiseaux du paradis ou encore des papyrus.

Après être passé sous un eucalyptus géant, vous débuterez la visite dans la “ferme de pépé” où sont exposées des œuvres d’artistes gersois. Le parcours de la visite vous invite ensuite à traverser une bananeraie, puis une bambouseraie, pour atteindre des bassins naturels couverts de lotus, qui abritent une petite colonie de tortues. Vous découvrirez également une carrière de sable dans laquelle gisent de nombreuses huîtres fossiles, avant d’accéder au joyau du domaine : la serre de plantes tropicales. L’ambiance exotique règne, d’autant qu’à la sortie, vous vous retrouverez plongés dans une palmeraie dense semblable à une forêt tropicale, à la fois sombre et humide.

Si vous souhaitez prolonger votre visite, après avoir découvert le jardin, faites une promenade dans le parc du domaine composé d’un verger parsemé de variétés locales anciennes, d’une prairie où se trouvent notamment des orchidées sauvages du Gers, des fleurs protégées, et d’un superbe jardin imaginé en forme de mosaïque colorée.

Infos pratiques : Palmeraie du Sarthou, Bétous, Gers, Occitanie. Ouvert de 10h à 19h en juillet et en août, sauf le jeudi.

Tarifs : de 4,50 à 9,50 euros, gratuit pour les moins de 6 ans.

Les jardins des Martels, dans le Tarn

Plus de 2 600 espèces de plantes sont mises en scène dans le jardin des Martels, situé sur la commune de Giroussens, dans le Tarn. Tous les styles de jardins, que ce soit à la française, à l’anglaise ou d’inspiration japonaise, sont représentés dans ce parc de plus de 3,5 hectares où l’eau joue un rôle central.

La balade débute par un passage au cœur d’une magnifique roseraie avant d’atteindre une serre dans laquelle prospèrent des plantes exotiques et aquatiques. Vous vous émerveillerez ensuite à l’intérieur de ce que les propriétaires appellent le “massif bleu”, d’un parterre sur lequel pousse toute une collection de fleurs bleues et violacées. D’autres “massifs” sont visibles à la suite du parcours dans les tons de blanc, rose, jaune et rouge. Après avoir franchi le labyrinthe de bambous, vous atteindrez une mini-ferme dans laquelle vous pourrez saluer des chèvres naines, des lamas, des daims, des moutons ou encore des ânes.

Puis, la visite se poursuit en Asie, dans une partie plus reculée du jardin. Ici, vous trouverez des temples en bois, des bassins de lotus et des “pas japonais” qui vous offrent l’opportunité de marcher sur l’eau. Vous reviendrez ensuite dans la zone où a débuté votre visite pour faire le tour d’un petit étang aux rives fleuries, au-dessus duquel vous emprunterez des passerelles pour vous abriter à l’ombre des arches en fleurs et des petits temples.

Infos pratiques : Jardins des Martels, Les Martels, Giroussens, Tarn, Occitanie. Ouvert tous les jours de 10h à 18h de mai à août.

Tarifs : de 6 à 10 euros, gratuit pour les moins de 4 ans.

Le jardin antique méditerranéen, dans l’Hérault

Le jardin antique méditerranéen domine l’étang de Thau, en face du Mont Saint-Clair, dans la commune de Balaruc-les-Bains. Il a été conçu en collaboration avec des scientifiques et imaginé sous la forme de sept jardins thématiques traversés par un parcours pédagogique dédié à la connaissance des usages de plus de 400 essences végétales qui poussent dans la région depuis l’Antiquité.

Le premier espace est un champ dit “complanté”. Il s’agit d’une méthode utilisée dans l’agriculture antique consistant à faire pousser les vignes au milieu d’arbres fruitiers, de plantes mellifères, de céréales et de plantes potagères. Le deuxième jardin porte le nom de “bois sacré“. Il est une reproduction d’un lieu de culte consacré aux divinités de la nature des peuples grecs et romains. Le troisième vous fera découvrir les plantes médicinales utilisées dans l’Antiquité pour soigner les malades, comme la menthe, l’absinthe, la moutarde noire ou le figuier. Au centre du parcours : le quatrième jardin, dédié aux plantes alimentaires, aromatiques et condimentaires encore cultivées aujourd’hui pour cuisiner.

Puis, vous sentirez soudainement un fort parfum floral. Cela signifie que vous entrez dans le cinquième espace. Ici fleurissent des plantes odoriférantes utilisées pour fabriquer des produits cosmétiques. Après avoir profité des senteurs, pénétrez dans le sixième jardin inspiré de l’art topiaire. Une pratique consistant à réaliser des œuvres végétales avec du laurier, du houx, du buis et autres arbustes à feuillage dense. Enfin, le septième et dernier jardin présente les essences utilisées dans l’artisanat pour leurs fibres, leurs colorants ou leurs sèves.

Infos pratiques : Jardin antique méditerranéen, rue des Pioch, Balaruc-les-Bains. Ouvert de 10h à 13h puis de 15h à 19h en juillet et août.

Tarifs : de 3,50 à 5 euros, gratuit pour les moins de 7 ans.

La cactuseraie d’Escaïre Figue, dans l’Aude

Contrairement aux quatre autres jardins cités précédemment, la cactuseraie d’Escaïre Figue, à Montolieu dans l’Aude, n’est pas labellisée “Jardin remarquable”. Mais cet espace d’un peu plus d’un hectare vous offre la possibilité d’observer plusieurs centaines de variétés de cactus aux couleurs et formes originales, autour desquelles ont poussé des essences locales comme le thym, le romarin, l’églantier ou le pistachier.

Implanté sur le terrain d’une ancienne vigne, le jardin extérieur du domaine vous emmène en direction du Mexique, de la Grèce, du Sahara ou des déserts américains avec des décors dignes d’un western. Le dépaysement est total. Ici poussent de grands agaves qui déploient leurs feuilles et des opuntias, autrement appelés des “cactus raquettes” en raison de leurs formes plates et arrondies. Près de 250 espèces font partie de cette famille de cactus qui est principalement présente dans le Sud de l’Europe et aux États-Unis. En saison, vous apercevrez de petites fleurs qui poussent au sommet de leurs tiges, dont certaines sont comestibles, à l’image des figues de barbarie.

La cactuseraie dispose également d’une serre qui protège les cactus des températures hivernales. Le décor est tout autre. Il se compose de chemins en graviers et de massifs en pierres beiges qui font ressortir le vert vif des plantations, mais aussi le rouge, le rose, le jaune et l’orange de leurs fleurs. Plus de 1 000 variétés y sont représentées, appartenant aux mêmes familles que les cactus et agaves présents en extérieur.

Infos pratiques : Cactuseraie d’Escaïre Figue, Montolieu, Aude, Occitanie.

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h, les samedis et dimanches de 8h à 19h. Tarif : 4 euros.