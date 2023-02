Festival Contes et Rencontres : deuxième semaine en Lozère

En Lozère, le festival “Contes et Rencontres” rempile jusqu’au 25 février pour une deuxième semaine de littérature et de spectacle vivant à Mende et un peu partout en Lozère.

Affiche : festival Contes et Rencontres.

Il est organisé par la Fédération départementale des Foyers ruraux de Lozère. Le festival “Contes et Rencontres” est de retour pour cette année 2023, avec une semaine supplémentaire de programmation en comparaison avec 2022. Il va ainsi se dérouler jusqu’au 25 février 2023.

Sur les deux semaines de festival, 11 artistes tournent, pour un total de 30 représentations dans les foyers ruraux de la Lozère. Ils y proposent de la littérature orale, du spectacle vivant.

« De la tradition orale aux artistes conteurs d’aujourd’hui, c’est à chaque fois la transmission de tous ces mondes qui est en jeu, qui en est l’enjeu. Raconter des histoires, c’est aussi l’occasion d’éduquer, de partager, d’inventer, de construire et d’agrandir ce monde », explique la fédération.

Temps forts de la deuxième semaine du festival “Contes et Rencontres”

Au milieu des différents spectacles de Kamel Guennoun (“L’homme qui avait mis le chemin sous ses pieds”), Clément Bouscarel (“Tour de conte”), Alberto Garcia Sanchez (“Le septième jour”) et Marion Lo Monaco (Lizel, Vivonvieux), le festival proposera également un stage de conte. Celui-ci est à destination des « conteurs et conteuses avancés ». Ses objectifs : « travailler la présence scénique et appréhender l’art du silence dans le conte. Lier le geste et la parole : “le silence permet à la parole de se refaire une beauté” ».

La soirée de clôture du festival “Contes et Rencontres” aura lieu le samedi 25 février à Florac, au Théâtre de la Genette Verte. Au programme : un “tour de conte” avec les conteurs et conteuses de cette édition, pour une première partie de soirée dans la spontanéité et le partage (19h), un repas sur place (20h) et le dernier spectacle pour 2023, “Une peau plus loin”, de Sabrina Chézeau (21h).