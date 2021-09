Lozère : des travaux sur la RD 998 au niveau du Pont-de-Montvert, en direction de Florac

Le Conseil départemental de la Lozère indique que des travaux sur la RD 998 vont engendrer des restrictions de la circulation, à la sortie du Pont-de-Montvert, en direction de Florac.

Le Département de la Lozère va réaliser des travaux de réfection de chaussée sur la route départementale 998, à la sortie du Pont-de-Montvert, en direction de Florac. « Compte-tenu de la faible largeur de voie et afin de minimiser le temps de réalisation, ces travaux vont nécessiter une interdiction de circulation pour tous les véhicules, jeudi 23 septembre de 8 heures à 17 heures », indique la collectivité dans un communiqué de presse.

Des itinéraires de déviation

Le Conseil départemental informe, par ailleurs, que des itinéraires de déviation seront mis en place par ses services via les RD 20 et 901, et les RN 88 et 106. « Le Département de la Lozère remercie les usagers de la route pour leur compréhension face à la gêne occasionnée », conclut le communiqué de presse.

Source : communiqué de presse