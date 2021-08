Des restrictions aux usages de l’eau dans le Lot

Des restrictions aux usages de l’eau s’appliquent depuis samedi 7 août dans le département du Lot. La Séoune suscite de l’inquiétude et est placée en état d’alerte.

Des restrictions aux usages de l’eau s’appliquent dans le département du Lot depuis le samedi 7 août. En effet, la Séoune est source d’inquiétude et un arrêté préfectoral la place en état d’alerte. Cela signifie que sont notamment interdites les manœuvres de vannes, de même que le remplissage de plans d’eau et les prélèvements en cours d’eau ou nappes d’accompagnement de 13 heures à 20 heures. D’autres cours d’eau sont placés en état de vigilance, mais cela n’impose pas de restriction.

💦 Après quelques semaines sans restrictions d'usage de l'eau, les cours d'eau les plus sensibles doivent être préservés. Michel Prosic, préfet du #Lot, a décidé de reprendre des mesures de limitations, qui entreront en vigueur samedi 7 août, à 8h. 👉 https://t.co/M0g4aLIJk4 pic.twitter.com/3HErqQX3zl — Préfet du Lot (@Prefet46) August 6, 2021

“La situation hydrologique dans le département du Lot est exceptionnelle cette année. Les cours d’eau réamorcent leur étiage au début du mois d’août seulement, après des premières alertes à la fin du mois d’avril levées grâce aux conditions pluvieuses et fraîches des mois qui ont suivi,” explique la préfecture dans un communiqué.

La météo relativement clémente jusqu’à présent

La première moitié de la saison estivale a été marquée par des températures relativement fraîches et des pluies passagères. Cela a permis de concilier les différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques.

“Malgré le maintien de conditions météorologiques instables, l’étiage a repris, en particulier sur les ressources les plus sensibles à cette dynamique. Cela concerne dans le Quercy Blanc le bassin-versant de la Séoune ainsi que, dans une moindre mesure, les bassins versants de la Grande Barguelonne et de la Lupte ; et les bassins du Céou et du Tournefeuille dans l’ouest du département”, détaille la préfecture.

Mais la semaine qui commence sera sèche et ensoleillée, ce qui n’est pas propice à une remontée du niveau des cours d’eau.