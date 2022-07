Lot of Saveurs : les gastronomies lotoises et danoises à l’honneur

Le festival “Lot of Saveurs, la gastronomie dans tout son art” se tient du 1er au 3 juillet à Cahors. Les produits du terroir lotois, dont le vin de l’appellation Cahors, y sont à l’honneur. Et la cuisine danoise s’invite aussi au festival.

Les 50 ans de l’appellation des vins de Cahors sera célébrée pendant le festival. Affiche : Festival Lot of Saveurs.

Pour bien débuter l’été, les gourmands se sont donné rendez-vous à Cahors. Car la gastronomie est bien le thème du festival Lot of Saveurs, qui a commencé le 1er juillet. S’il ne se poursuit que jusqu’au 3 juillet dans le chef-lieu lotois, il continuera du 5 juillet au 16 août dans les communes du Grand Cahors.

Cette année, après deux ans absence, le festival revient et ramène avec lui les saveurs danoises. En effet, avec le départ du Tour de France de Copenhague, qui fera étape à Cahors, la ville a décidé de faire de 2022 l’année du Danemark. Le pays nordique s’invitera donc aussi dans les assiettes des festivaliers.

“Lot of Saveurs, la gastronomie dans tout son art”

Le parrain de cette édition 2022 est Michel Michaud, chef français renommé. Lui qui a exporté la cuisine française au Danemark il y a 50 ans sera présent tout au long du festival. Il partagera ses connaissances et sa passion de la gastronomie franco-danoise qui lui ont valu une étoile Michelin en France, et au Danemark.

Au delà du Danemark, c’est également le vin de Cahors qui sera à l’honneur de cette édition du festival. Car l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Cahors fête ses 50 ans. Le cépage phare de cette AOC est le Malbec.

Au programme donc, un grand banquet (02/07, 19h30) regroupant plus de 2200 personnes sur les années Fénelon. Un menu gastronomique de produits locaux sera servi à 15€ aux festivaliers de Lot of Saveurs. Tenue exigée : rouge et blanc, les couleurs danoises.

Un brunch franco-danois est également prévu (03/07, 10h30), ainsi qu’un repas de chefs (03/07, 19h30). Le festival se poursuivra tous les mardis de l’été, jusqu’au 16 août, avec des marchés gourmands dans les communes du Grand Cahors.

Cette année, comme pour l’édition précédente, le festival est labellisé « évènement éco-responsable ». Les convives sont donc invités à amener leurs propres couverts.