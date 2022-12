Voici où jeter votre sapin de Noël à Toulouse

Vous ne savez pas où jeter votre sapin de Noël à Toulouse ? Plusieurs options s’offrent à vous, notamment de le déposer dans un point de collecte ou dans l’une des déchèteries de la ville.

Si vous ne savez pas où jeter votre sapin de Noël, voici quelques options qui s’offrent à vous à Toulouse Crédit photo : CC pxhere

Les fêtes de Noël sont finies. Votre sapin ne vous est plus d’aucune utilité à présent et vous cherchez à vous en débarrasser ? Rien de plus simple. Plusieurs points de collecte sont en effet à votre disposition depuis ce dimanche 25 décembre et jusqu’au dimanche 15 janvier prochain à Toulouse. Au nombre de 59, ils ont été installés dans toute la ville.

Il y a également 34 points de collecte répartis dans les 12 communes de la métropole suivantes : Balma, Beauzelle, Blagnac, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Gratentour, L’Union, Mondonville, Pibrac, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane. De quoi éviter à de trop nombreux sapins de Noël de finir abandonnés sur l’espace public cette année.

D’autres alternatives pour se débarrasser de son sapin à Toulouse

En plus de ces points de collecte, vous pouvez déposer votre sapin dans une des nombreuses déchèteries de la métropole de Toulouse. Le choix est en effet vaste. Il y a notamment celle d’Atlanta, de Monlong, de Turlu, des Cosmonautes ou du Ramier à Toulouse, mais aussi celle de Balma, de Blagnac, de Cugnaux ou encore celle de L’Union.

Enfin, vous pouvez demander à faire enlever votre sapin de Noël avec les collectes de déchets verts en porte à porte. Il faut pour cela prendre rendez-vous en ligne sur le site de la Métropole. Les habitants de la Ville rose peuvent aussi contacter Allô Toulouse au 05 61 222 222. Le service est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.