Visites, escape game, marché : Que faire à Toulouse ce week-end ?

Cette semaine encore, le Journal Toulousain vous propose quatre idées de sorties à réaliser ce week-end à Toulouse. Profiter de la fraîcheur des cathédrales pour les visiter, participer à un escape game dans les ruelles ombragées de la ville ou encore croquer dans les fruits bios du marché du jardin Montplaisir ? À vous de choisir.

Un escape game connecté dans les rues de Toulouse

Nul besoin de s’enfermer dans une salle pour participer à un escape game à Toulouse. Au contraire, profitez des beaux jours pour réaliser le jeu “Trésor des Wisigoths” dans les ruelles ombragées de la ville ce week-end. Guidés par votre téléphone portable : votre mission, si vous l’acceptez, sera de retrouver une statuette représentant le cheval du roi Wisigoths Théodoric 1er, avant qu’elle ne tombe entre les mains d’une confrérie secrète mal intentionnée.

Cet artéfact précieux a été perdu par le peuple Wisigoths en l’an 508, suite à leur défaite au cours d’une bataille contre le roi Clovis, les forçant à quitter leur capitale, Toulouse, pour la déplacer à Tolède. Dans la précipitation, ils n’ont pu emporter toutes leurs richesses. L’objectif est donc de protéger leur trésor, et surtout la statuette, en résolvant des énigmes à l’aide d’indices dissimulés dans le centre de la ville. Pour cela, vous disposez d’une heure.

Infos pratiques : Escape game Le Trésor des Wisigoths, Toulouse. Inscription en ligne avant l’envoi du jeu sur smartphone. Tarifs : de 18 à 25 euros.

Visite “concertante” de la basilique de la Daurade ce week-end

Cette année encore, Toulouse les Orgues prend ses Quartiers d’été. À cette occasion, rendez-vous est donné aux mélomanes, aux amateurs de patrimoine et à tout autre visiteur curieux, pour découvrir les emblématiques orgues installés depuis plusieurs siècles dans les cathédrales et basiliques de la ville.

Ce samedi 30 juillet par exemple, participez à la visite “concertante” de la basilique Notre-Dame de la Daurade. Vous serez accompagnés par l’organiste Baptiste Genniaux, qui est à l’origine de la création de plusieurs spectacles dans l’ex-région Midi-Pyrénées, tels que “fantaisie et fugue” présenté à la cathédrale de Rodez, ou encore “toccata” à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse.

La visite de la basilique Notre-Dame de la Daurade se déroule en deux temps. Le premier est une présentation en musique de l’immense instrument, aux sonorités douces et polies, opposées à celles du grand orgue de Saint-Sernin. Puis le second prend la forme d’un atelier participatif durant lequel les visiteurs sont invités à découvrir les sons de mini-instruments.

Infos pratiques : Visite “concertante” à la basilique Notre-Dame de la Daurade, 1 place de la Daurade, Toulouse.

Samedi 30 juillet de 14h30 à 16h30. Réservations au 05 36 25 23 12. Gratuit.

Expositions et marché au jardin Montplaisir

Le jardin Montplaisir, situé en bordure du Canal du Midi à Toulouse, propose un programme d’animations varié durant la saison estivale. Ce week-end, le Dj J.Hartman se produit en concert et propose un voyage sonore entre la house, la funk et le disco. Dans la matinée ce samedi, vous pourrez également assister à un marché de producteurs locaux. Vous y trouverez des fruits, des légumes, des huiles bio, du fromage, du pain, du vin, des œufs, des savons et même des paniers en osier pour réunir tous vos achats. Puis, prenez le temps de découvrir les expositions du jardin, comme celle de Marie-Lyne Noguera, qui présente des peintures abstraites élaborées avec des formes géométriques et colorées.

Il est également possible de se restaurer à l’ombre des arbres du jardin en se rendant à la buvette qui passe en mode “guinguette” pour l’été. Elle propose des boissons avec ou sans alcool, puis des tartines, des planches de fromage ou encore des olives issues de productions locales, afin déguster un bel apéritif.

Infos pratiques : Jardin Montplaisir, 1 boulevard Montplaisir, Toulouse.

Concert ce vendredi 29 juillet à partir de 18h, marché ce samedi 30 juillet de 9h à 13h, puis fermeture du jardin à 22h.

Découvrez la cathédrale “inachevée” de Toulouse

« Peu connue, peu fréquentée, mal aimée : tirons un trait sur cette injustice », proteste l’agence Paysdoc.com, qui vous propose ce week-end de visiter la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, décrite comme aussi « passionnante qu’intrigante ».

Cette dernière a été construite au IIIe siècle sur les fondations d’une chapelle déjà existante. Son architecture est particulière car composée d’éléments de différentes époques. Elle réunit deux styles gothiques, à la fois le gothique méridional massif et chargé, puis le gothique septentrional plus élancé et lumineux. L’édifice a tellement été modifié dans son histoire par les rénovations et les reconstructions qu’il est surnommé la “cathédrale inachevée”. Vous serez toutefois séduits par les fines sculptures des stalles, les vitraux colorés, puis les superbes retables, tableaux et autres reliques exposés dans le lieu sacré.

Infos pratiques : Visite de la cathédrale Saint-Étienne, place Saint-Étienne, Toulouse. Samedi 30 juillet de 14h30 à 16h30. Sur réservation. Tarifs : de 6 à 12 euros.