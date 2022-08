Une grosse ligne de bus entre en service au Nord de Toulouse

Tisséo lance la ligne Linéo 10 au Nord de Toulouse ce lundi 29 août. Elle reliera la station de métro La vache au centre commercial de Fenouillet sur une distance de près de onze kilomètres

La rentrée apporte son lot de nouveautés. C’est notamment le cas sur le réseau de transports en commun de l’agglomération toulousaine. Tisséo lance ce lundi 29 août une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service. Il s’agit de la Linéo 10 au Nord de Toulouse.

Cette ligne de bus circule sur une distance de près de onze kilomètres entre la station de métro La vache et le centre commercial de Fenouillet. Elle passe par les communes de Fenouillet, Saint-Alban, Fonbeauzard, Aucamville et Toulouse évidemment. Étant donné que la nouvelle Linéo 10 possible un couloir de bus sur une partie du trajet, elle permet de gagner une dizaine de minutes de trajet.

Linéo 10 toutes les huit minutes en heure de pointe

« Linéo est un service innovant, conçu pour offrir des fréquences de passage rapprochées (en semaine, un bus toutes les huit à neuf minutes en heure de pointe et toutes les douze minutes le reste de la journée) avec une amplitude horaire large calée sur celle du métro » rappelle sur son site la municipalité de Fenouillet, par laquelle passe la nouvelle Linéo 10.

« Le premier départ du Linéo en semaine s’effectue à 5h15 et le dernier à 00h30 ou 1h. Les jeudis, vendredis et samedis soirs, Linéo est en service jusqu’à 1h du matin. Linéo assure un service continu toute l’année, même durant la période estivale et pendant les vacances scolaires », précise-t-elle encore.