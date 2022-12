Trophée Masters Toulouse : le battle de hip-hop et de break revient

La Halle aux grains accueille, ce dimanche 11 décembre, le Trophée Masters Toulouse 2022. Une compétition internationale de danse hip-hop et de break.

Affiche : Centre d’art chorégraphique pour le Développement des Danses urbaines (Cacdu).

C’est une compétition de danse urbaine qui existe depuis 1987. Le Trophée Masters de Toulouse revient en 2022 ce dimanche 11 décembre. Des battles internationaux de hip-hop et de breakdance vont s’enchaîner à la Halle aux grains. Une discipline qui prend de l’ampleur, puisque le breaking arrive officiellement aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Des danseurs et danseuses venus du Brésil, du Bénin, d’Ukraine, de Turquie, de Finlande, d’Italie et bien sûr de France vont venir s’affronter à Toulouse. Quatre catégories seront jugées par un jury de trois experts : Taya, Bart, et Keyz. Au Trophée Masters Toulouse, les danseurs s’affronteront ainsi en un contre un, tout comme les danseuses, puis les enfants. La dernière catégorie est en équipe, c’est le “Crew vs Crew”.

Animations et nouveautés

Une nouvelle discipline va faire son apparition sur la scène de l’évènement : le “Double dutch jump rope”. Cette activité « qui ne cesse de gagner du terrain est un sport qui mélange la traditionnelle corde à sauter aux codes de la gymnastique et de la danse hip-hop », explique le Cacdu, qui organise le Trophée Masters Toulouse.

Le Centre d’art chorégraphique pour le Développement des Danses urbaines (Cacdu) a été créé à Toulouse en 2001 pour promouvoir les cultures urbaines. Pour cette édition, il a également programmé des DJ et MC, avec Tal et Sydney. Enfin, le beatboxeur Eklips sera lui aussi présent sur scène pour faire le show.

Informations pratiques : Trophée Masters Toulouse. Adresse : Halle aux grains, 1 place Dupuy, Toulouse. Horaires : dimanche 11 décembre 2022 à 15h30 (ouverture des portes à 14h30). Tarifs: à partir de 15€, billetterie en ligne.