Travaux secteurs Marengo et de l’Ormeau pour la 3e ligne de métro : les infos pratiques

Une nouvelle phase de travaux démarre dans le secteur de l’Ormeau et celui de Marengo, dans le cadre des travaux pour la troisième ligne de métro. Voici tout ce qu’il faut savoir pour les riverains.

©Tisséo

Ils vont durer plusieurs semaines. Des travaux vont démarrer ce lundi 25 juillet 2022 dans le secteur de l’Ormeau, et ce jeudi 28 dans le secteur Marengo. Il s’agit du chantier de déplacement des réseaux souterrains qui se poursuit, une étape de la construction de la troisième ligne de métro à Toulouse.

Les travaux dureront six semaines dans le quartier Marengo, et trois dans celui de l’Ormeau. Tisséo a communiqué les plans des zones d’intervention et des déviations, les voici.

Secteur Marengo, le boulevard éponyme sera concerné, ainsi que la rue Leduc et l’avenue Georges Pompidou. Pour la période du 28 juillet au 7 août, deux accès de la rue Leduc seront barrés (voir ci-dessus). Pour la période du 8 août au 31 août, un seul le sera, mais deux quais de bus seront neutralisés (voir ci dessous).

©Tisséo

Les travaux dans le secteur de l’Ormeau

Ils concernent l’avenue Jean Rieux, la rue de Tahiti, et l’avenue de Saint Exupéry. Des interventions de nuit sont également prévues.

©Tisséo

Du 25 au 29 juillet, la ligne Linéo 8 sera déviée, et la circulation se fera par alternat avenue Jean Rieux (voir ci-dessus).

©Tisséo

Du 1er au 5 août, les travaux de nuit commencent dans le secteur de l’Ormeau. L’avenue de Saint-Exupéry et la rue de Tahiti sont déviées par l’avenue Jean Rieux (voir ci-dessus).

©Tisséo

Du 8 au 12 août, les travaux de nuit se poursuivent, et la ligne 8 est à nouveau déviée. L’avenue Jean Rieux est barrée (sauf riverains) et déviée par l’avenue de Saint-Exupéry et la rue de Tahiti (voir ci-dessus). Route de Revel, la circulation se fera par alternat.