Toulouse. La chanteuse ZAZ s’installe à la Halle aux Grains le temps d’une soirée

Dimanche 24 avril 2022, la chanteuse Zaz vient se produire à la Halle aux Grains à Toulouse. Elle revient avec son cinquième album, “Isa”.

Pour son cinquième album, Zaz a travaillé avec le réalisateur néerlandais Reyn. (CC BY Drew de F Fawkes / Wikimedia)

Il n’y a pas que de la musique classique à la Halle aux Grains. Dimanche 24 avril, c’est la chanteuse Zaz qui vient poser ses bagages à la salle musicale de Toulouse. Dès 20h, les Toulousains pourront découvrir et redécouvrir les musiques de la chanteuse. Les chansons de son nouvel album, “Isa”, sont également prévues au programme.

Un cinquième album et une tournée pour Zaz

Comme pour beaucoup d’artistes, la période de confinement de 2020 a inspiré la chanteuse. Après quatre albums, elle sort son cinquième “Isa”. Et comme l’explique le résumé de son concert : « Les quatre premiers l’ayant amenée à faire trois tours du Monde, il était temps pour l’artiste de poser ses valises ».

Dans cet ouvrage, elle y dépeint une solitude forcée mais chérie. Elle a travaillé avec le réalisateur néerlandais Reyn. « Des textes directs, personnels et intimes, pour une artiste accomplie », peut-on lire sur le descriptif de son concert. C’est dans cet état d’esprit que Zaz prépare sa tournée Organique Tour. Elle souhaite jouer dans des salles dans lesquelles son spectacle serait à “taille humaine et à proximité du public”.

Cette tournée l’emmène à Toulouse, mais aussi à Paris et à Bruxelles. Jusqu’en novembre 2022, des dates sont prévues en Allemagne, en Pologne ou encore en Tchéquie. Plus d’informations et réservations sur la billetterie de Bleu Citron.