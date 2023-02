Toulouse est la 3e grande ville à avoir le plus réduit sa consommation d’électricité

Derrière Grenoble et Saint-Denis, Toulouse est la troisième grande ville de France à avoir le plus réduit sa consommation d’électricité pendant l’année 2021 selon une étude rendue par UpErnergie, comparateur spécialisé dans les fournisseurs d’énergies.

Toulouse dans le top 3 du classement des villes qui ont le plus réduit leur consommation d’électricité. © Héloïse Thépaut

Les Toulousains sont de bons élèves. La Ville rose est en effet troisième dans le classement des villes qui ont le plus réduit leur consommation d’électricité (à hauteur de -4,6%) durant l’année 2021 selon les résultats d’une étude menée par le comparateur d’offres d’énergie UpEnergie. Grenoble (-12,8%) et Saint-Denis (-8,3%) se classent sur les premières marches du podium. Nantes (-4,5%) et Strasbourg (-4,3%) frôlent de peu la troisième place.

Ceci, alors que l’évolution de la consommation moyenne d’électricité par habitant de France entre 2020 et 2021 est de +3,57%. Cette hausse est notamment constatée dans les régions du Sud, comme l’Occitanie, mais aussi la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. À l’échelle des villes, les mauvais élèves sont : Annecy (+11,1%), Limoges (+8,9%), Caen (+8,6%), Nancy (+6%) et Lille (+5,9%).

Toulouse fait des efforts, mais pas assez

Attention toutefois, Toulouse fait partie des villes qui ont fait le plus d’efforts, mais pas de celles qui ont le moins consommé d’électricité en 2021. Ici, Saint-Denis se retrouve à nouveau en tête du classement, talonné par Rennes et Saint-Étienne. Nîmes fait a contrario partie des villes qui utilisent le plus d’électricité. En moyenne à Toulouse, un habitant consomme 1,88 mégawattheure d’électricité par an. Cela reste moins qu’à Perpignan, Nîmes, Albi, Béziers, Montauban ou encore Narbonne, parmi les villes de plus de 50 000 habitants dans la région Occitanie. Mais c’est plus qu’à Montpellier (1,85), par exemple. À l’échelle du département, les Haut-Garonnais consomment en moyenne entre 2,5 et 3 mégawattheures d’électricité par an. Toulouse fait donc figure d’exemple.