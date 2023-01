Toulouse dans le top 5 des villes où les loyers ont le plus augmenté

Les loyers ont augmenté de 3,7% à Toulouse en 2022. La ville rose fait partie des villes dans lesquelles il a le plus augmenté l’an dernier.

Photo d’illustration. Une vue de Toulouse. © Bryan Faham – Le JT

Le prix du mètre carré continue d’augmenter dans la Ville rose, à cause, notamment, du lent renouvellement de l’offre, comme l’a déjà montré l’Observatoire de l’immobilier. Mais il n’y a pas que les acheteurs de biens qui sont impactés par cette hausse. En effet, les locataires le sont aussi.

C’est ce qu’indique un bilan du marché de la location en France sur l’année 2022 réalisé par SeLoger. Dévoilé mercredi 4 janvier, il conclut que les loyers sont en hausse de 3% en moyenne sur un an, en 2022 dans les dix plus grandes villes françaises, en dehors de Paris.

SeLoger observe même des hausses supérieures à 3,5% dans la moitié des grandes métropoles du pays, dont Toulouse. Le chef-lieu de la Haute-Garonne parvient même à se hisser dans le top 5 des augmentations les plus importantes.

Toulouse, 5e ville avec la plus forte hausse des loyers

Cinq grandes villes sortent effectivement du lot, selon SeLoger. Elles affichant des hausses de loyers supérieures à 3,5%, c’est-à-dire supérieures à la dernière évolution annuelle de l’indice de référence des loyers (IRL), établi en octobre dernier :

– Rennes a des loyers en hausse de 5,1% en un an (meublés et non meublés confondus). Le loyer au mètre carré moyen pour un appartement meublé s’y élève désormais à 16,50 euros ;

– À Nice, les loyers ont augmenté de 4,8% en un an. Cette augmentation est tirée par les appartements meublés avec +5,6% en un an contre 3,6% pour les non-meublés ;

– Les loyers à Marseille ont également augmenté de 4,8% en un an. Les appartements meublés s’y louent à présent pour 17,80 euros le mètre carré en moyenne ;

– Enfin, Strasbourg et Toulouse observent des hausses de loyers respectives de 4,2% et 3,7% en un an.