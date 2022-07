Toulouse. Tisséo teste le paiement sans contact sur une ligne de bus

Tisséo rend disponible le paiement sans contact directement à bord des bus de la navette aéroport à Toulouse. Le dispositif devrait ensuite être étendu à l’ensemble du réseau.

Tisséo rend disponible le paiement sans contact directement à bord des bus de la navette aéroport à Toulouse. Crédit photo : CC BY SA Clémartyou – Wikimedia commons

C’est une petite révolution. Depuis le 4 juillet, Tisséo rend disponible le paiement sans contact, par carte, directement à bord des bus de la navette aéroport. Cette ligne circule entre l’aéroport de Toulouse-Blagnac et la gare Matabiau, en passant notamment par le quartier Compans-Caffarelli.

L’essentiel des usagers de la navette aéroport sont des passagers occasionnels : utilisateur d’un jour, touristes, congressistes, etc. Tisséo considère que cela en fait la ligne parfaite pour tester la mise en place du paiement sans contact sur son réseau.

Jusqu’à présent, le paiement à bord des bus de l’agglomération toulousaine n’est possible qu’en espèce au tarif de deux euros, contre 1,70 euro aux bornes ou sur mobile. Mais ce dernier prix est voué à augmenter.

« Ce nouveau service expérimenté en avant-première sur la navette aéroport servira de test avec une perspective de déploiement sur l’ensemble du réseau Tisséo et tous les modes en 2023 », annonce l’opérateur de transports en commun.

« Le paiement sans contact s’inscrit dans les nouveaux usages pour une mobilité plus connectée et plus fluide, mais aussi plus responsable avec la suppression de tickets », estime Nicolas Misiak, le président de Tisséo Voyageurs. « Le paiement sans contact est inclus dans le programme MaaS (Mobility as a Service) de Tisséo qui vise à simplifier le parcours de l’usager grâce à l’innovation technologique ».

Pour réaliser un paiement sans contact à bord des bus, il suffit de présenter sa carte bancaire ou son smartphone devant le dispositif de paiement, comme chez un commerçant. Un bip confirme la validation du paiement (ou son refus). Aucun ticket n’est délivré et en cas de contrôle, il suffit de présenter son mobile ou sa carte. En revanche, TIsséo prévient qu’en cas de voyage à plusieurs, il appartient « à chacun d’utiliser sa propre carte bancaire ou son smartphone, car seul l’usage personnel est actuellement disponible ».