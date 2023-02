Toulouse. Sept artistes invités pour une exposition à la galerie 3.1

Attachée au Conseil départemental, la galerie 3.1 fête ses cinq ans d’activité culturelle à Toulouse avec l’exposition “Bouquet final !”, qui réunit sept artistes aux univers différents.

“L’affiche dans la rue” – © Joël Martial.

Inaugurée en février 2018, la galerie 3.1 est un espace culturel du Conseil départemental de Haute-Garonne (CD 31). Au cœur de Toulouse, elle est dédiée aux expositions et aux rencontres artistiques. « La galerie 3.1 est un lieu de découverte, de soutien et de proximité, avec une programmation de 4 expositions par an, ouverte à toutes les disciplines, aux partenariats, aux artistes émergents et reconnus, des rencontres artistiques en lien avec les expositions et les événements culturels portés ou accompagnés par le Département », explique le CD 31.

Elle fête donc en 2023 ses cinq ans. Pour célébrer cela, elle propose de découvrir à Toulouse, jusqu’au 13 mai, l’exposition “Bouquet final !”, qui réunit sept artistes reconnus ou émergents. S’ils ont des univers différents, ils se rejoignent en créant « avec le paysage et l’espace public », en invetissant « le monde par leurs regards et leurs actions ».

Les artistes à l’honneur de l’exposition “Bouquet final” à Toulouse

Léo Chartier est peintre et DJ, il « fusionne la peinture urbaine et la musique électronique répétitive », et réalise des compositions « constituées de modules géométriques colorés »

Anne Desrivières collecte quant à elle des images dans le but de les détourner par la sérigraphie ou l’utilisation de tampon, « elle présente les mécanismes de la manipulation des images mais aussi la liberté de jouer avec leurs sens cachés ».

Julien Jammes dessine et découpe. Ainsi, il « tisse des sillons paysagés entre réel et imaginaire, figuration et abstraction. »

Virginie Laidin écrit, dessine et sculpte. « Elle met en présence ses paysages intérieurs », forgés par les émotions.

Roxanne Vidalon façonne des ensembles sculptés. Elle combine matières plastiques de récupération et vivant. « Entre attraction et répulsion, son geste incisif interroge nos actes à l’aune de l’éco-responsabilité. »

De son côté, Étienne Lescure réalise des installations mystérieuses, pops et alternatives.

Et pour finir le casting de cette exposition, Joël Martial, qui est connu pour “Les super baigneuses”, ses figures qui surgissent dans les rues de Toulouse. « Super-héroïnes libres, elles font de la ville un espace d’expression partagé, une galerie ouverte. »