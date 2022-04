Toulouse. Un rassemblement “Pour le futur” s’installe à la Prairie des Filtres ce samedi 9 avril

Le collectif “Pour le futur 31” appelle au rassemblement à la Prairie des Filtres à Toulouse. Le rendez-vous est donné ce samedi 9 avril 2022 dès 14h. Pour l’occasion, la manifestation prendra la forme d’une chaîne humaine unitaire.

Des “Marches pour le climat” à la veille du premier de l’élection présidentielle. A Toulouse comme partout en France, de nombreux mouvements sociaux pour le climat se rassemblent dans la rue ce samedi 9 avril 2022. Dans la ville rose, le collectif “Pour le futur 31” donne rendez-vous dès 14h à la Prairie des Filtres.

Ce collectif est composé d’associations et de collectifs locaux. Ils souhaitent “défendre un avenir désirable le 9 avril 2022” comme ils l’expliquent dans un communiqué de presse. Cette manifestation prend place la veille du premier tour de l’élection présidentielle, ce dimanche 10 avril. L’objectif : “faire des cinq prochaines années celles de la justice, du climat, de l’égalité et de la paix”.

Une chaîne humaine unitaire “pour le futur” à Toulouse

« Ces dernières années, nous avons été témoins de la montée des inégalités, d’une crise sanitaire mondiale et d’une amplification du dérèglement climatique », expliquent les organisateurs du mouvement à Toulouse. Ils précisent qu’une “autre vision du monde est possible” tout en citant les différentes initiatives mises en avant durant le mois de mars 2022 : « une intense semaine d’actions et de conférences pour le climat ; le forum des mobilités, une journée de réflexions sur les alternatives à la voiture individuelle ; la Grève féministe et la marche “Look Up” pour le climat… ».

Le rendez-vous donné à Toulouse ce samedi 9 avril prendra la forme d’une chaîne humaine unitaire. Une trentaine de collectifs se réunissent dans “Pour le futur 31”. Ils organisent cette manifestation et souhaitent que “l’avenir, c’est aux citoyennes et citoyens de l’écrire”. Pour eux, ces sujets “occupent une place encore trop minoritaire dans les médias et paraissent les grands oubliés de la campagne présidentielle”. Les organisateurs souhaitent rappeler à l’électorat “que ces sujets concernent toute la société. Mais ils s’adressent aussi aux candidats pour leur dire que ces mouvements “seront présents les cinq années à venir”. C’est pour cette raison que les rassemblements et manifestations pour le climat prennent place à la veille du premier tour de l’élection. “Il n’est pas possible d’attendre cinq ans de plus pour bâtir notre futur”, conclut le collectif “Pour le futur 31”.