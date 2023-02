Toulouse : quatre salons d’orientation Studyrama ce samedi

Studyrama, spécialisé dans la formation et l’orientation des étudiants, organise quatre salons ce samedi 11 février au centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse. L’occasion pour les lycéens de s’informer sur les différentes filières d’études supérieures avant de finaliser leurs vœux sur Parcoursup.

Quatre salons Studyrama à Toulouse ce samedi 11 février au centre des congrès Pierre Baudis. © Patrice Bon

La date de clôture des formulations des vœux sur la plateforme Parcoursup approche à grands pas. Et pour aider les lycéens à choisir dans quelles filières ils souhaitent poursuivre leurs études l’année prochaine, le site spécialisé dans la formation et l’orientation des étudiants Studyrama organise quatre salons au centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse ce samedi 11 février. L’objectif est de leur permettre de découvrir toutes les formations proposées dans la région, et ailleurs en France, afin qu’ils puissent s’engager dans un cursus qui correspond entièrement à leur projet d’avenir.

Quatre salons Studyrama

Ce week-end, donc, Studyrama propose aux lycéens et étudiants de participer à quatre salons d’orientation :

Le 21e salon Studyrama des études supérieures . Plus de 400 formations, du niveau Bac à Bac+5 en initial ou alternance, de filière longue ou courte, seront représentées.

. Plus de 400 formations, du niveau Bac à Bac+5 en initial ou alternance, de filière longue ou courte, seront représentées. Le 7e salon Studyrama de la poursuite d’études et masters . Plus de 200 formations pour les étudiants de Bac+3, 4 et 5 ou à la recherche d’un Master 1, 2, Master spécialisé ou MBA, seront représentées.

. Plus de 200 formations pour les étudiants de Bac+3, 4 et 5 ou à la recherche d’un Master 1, 2, Master spécialisé ou MBA, seront représentées. Le 6e salon Sturyrama Sup’alternance et apprentissage . Plus de 200 formations de Bac à Bac+5 en alternance et en apprentissage : IUT, lycées, prépas, CFA, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles de métiers spécialisés, seront représentées. Plus de 300 postes en alternance à pourvoir.

. Plus de 200 formations de Bac à Bac+5 en alternance et en apprentissage : IUT, lycées, prépas, CFA, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles de métiers spécialisés, seront représentées. Plus de 300 postes en alternance à pourvoir. Le 4e salon Studyrama des formations du numérique. Plus de 200 formations de Bac à Bac+5, notamment des lycées proposant des CFA, des BTS, ou encore des écoles spécialisées dans le domaine seront présentes.

La liste des établissements exposants est disponible sur le site internet de l’organisateur. Des représentants de plus de 80 établissements du supérieur seront présents au centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse pour échanger avec les visiteurs. Ces derniers pourront également assister à six conférences thématiques, telle que celle portant sur “les métiers artistiques qui recrutent” à 14h45, ce samedi 11 février.

Infos pratiques : Centre des congrès Pierre Baudis, 11 esplanade Compans-Cafferelli, Toulouse.

Ouvert de 10h à 17h. Inscriptions obligatoires en ligne. Gratuit.