Toulouse. Une promenade pour “la bonne santé des Toulousains”

Dans le cadre d’une politique de prévention, la mairie de Toulouse propose des parcours de forme ouverts à tous. Ce mardi 19 avril dès 9h, la municipalité organise une promenade pour les seniors.

Dès 9h, la promenade découverte pour les seniors partira de la place intérieure Saint-Cyprien. (Image d’illustration CC BY Patrick Janicek / Flickr)

Les chaussures sont prêtes. Mardi 19 avril 2022, la mairie de Toulouse propose une promenade pour les seniors. Cette initiative entre dans le cadre d’une politique de prévention menée par la municipalité. D’autres parcours de forme ouverts à tous sont organisés par la mairie pour “contribuer à la bonne santé des Toulousains”.

Une marche à pied de Saint-Cyprien jusqu’au Grand-Rond

Dès 9h, la promenade découverte pour les seniors partira de la place intérieure Saint-Cyprien. La boucle dure 1h30 et les prévoit de les mener jusqu’au Grand-Rond. Patricia Bez, adjointe au maire en charge de la santé, et Marine Lefèvre, conseillère municipale déléguée au Point info seniors, participeront à la marche.

Cette initiative se veut accessible à tout âge et “peu onéreuse”. La mairie de Toulouse précise que la marche à pied “permet également de lutter contre la sédentarité, le surpoids, et d’améliorer ou préserver l’équilibre”. « Bonne pour le cœur, elle permet également de créer du lien social, essentiel à la bonne santé de chacun», explique la municipalité. Dans cette optique-là, la ville dispose de plus de 300 installations sportives sur son territoire. Leur objectif : permettre aux habitants d’accéder à un large éventail de pratiques sportives libres ou encadrées.

Les inscriptions sont prises au 08 00 04 24 44 (numéro vert gratuit). Les tarifs varient :