Toulouse. Un nouveau stationnement de vélos à Marengo

Un nouveau parking à vélos sécurisé et équipé de bornes de recharge électrique sera mis en service dans le quartier Marengo à Toulouse.

Lors de sa conférence de presse de rentrée à la mi-septembre, le président de Toulouse métropole Jean-Luc Moudenc (LR) a affirmé vouloir « aller plus loin » dans le développement du vélo. Mercredi 28 septembre, il inaugure un stationnement vélos sécurisé et une station de recharge gratuite de trottinettes et vélos électriques, à proximité de la médiathèque José Cabanis dans le quartier Marengo à Toulouse.

« Composé de 24 emplacements vélos dans un box collectif et de trois consignes individuelles pour les vélos cargos, le stationnement est sécurisé grâce à un digicode et proposé au tarif de quatre euros mensuels. Les bornes de recharges – huit pour les trottinettes et six pour les vélos – sont gratuites », détaille Toulouse métropole dans un communiqué.

Toulouse, ville pilote de ce dispositif en faveur du vélo

Ce dispositif est proposé durant six mois, dans le cadre d’une expérimentation que mène la métropole toulousaine avec l’European Institute of Innovation and Technology. La Ville rose sera une des premières villes pilotes.

« Nous voulons plus que jamais faciliter l’usage du vélo sur l’ensemble du territoire métropolitain avec un double objectif : sécuriser l’usage pour les cyclistes, mais aussi garantir la sécurité des piétons », appuyait le président de Toulouse Métropole durant sa conférence de presse. Pour lui, ces derniers ne doivent pas être les « perdants de la politique cyclable ».

Informations pratiques : stationnement vélo : Allée Jacques Chaban-Delmas et rue René Leduc ; à proximité de la station de métro Marengo-SNCF