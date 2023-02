Toulouse : les mouvements écologistes mobilisés contre la réforme des retraites

Des mouvements écologistes vont organiser un cortège lors de la manifestation contre la réforme des retraites ce mardi 7 février à Toulouse. Ils dénoncent une réforme « injuste ».

Les mouvements écologistes de Toulouse sont contre la réforme des retraites © Héloïse Thépaut

Les mouvements écologistes locaux vont se joindre au cortège demain. Une troisième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites est prévue ce mardi 7 février. À Toulouse, la manifestation prendra son départ au métro Saint-Cyprien à 10h.

Des associations, collectifs, mouvements ou ONG écologistes, notamment Alternatiba Toulouse, Axe Vert de la Ramée, Faucheuses et Faucheurs Volontaires ou encore Non à Val Tolosa en feront partie. Ils organisent en effet un cortège écolo contre la réforme.

Des écologistes « investis dans la lutte contre la réforme »

Regroupés sous la bannière “Collectifs en lutte”, ces derniers militent localement, en temps normal, « contre les projets écocides et plus globalement pour une réelle action face au dérèglement climatique et à l’effondrement de la biodiversité ».

« Aujourd’hui, nous sommes pleinement investis dans la lutte contre la “réforme” des retraites. Cet engagement découle précisément de nos combats écologiques », soulignent ces associations, collectifs, mouvements ou ONG dans leur communiqué de presse.

Pourquoi ces collectifs se mobilisent-ils contre ce projet ?

En effet, selon eux, « la remise en cause des droits à la retraite, le parti pris choisi pour son financement (et les discours officiels alarmistes qui affirment à tort que le système est en péril), incitent les salariés angoissés à souscrire aux dispositifs de retraite par capitalisation ».

Ils ajoutent : « Outre que cette logique tourne le dos aux mécanismes de solidarité, les sommes collectées par les assureurs participent dans bien des domaines à pérenniser la spéculation, l’actionnariat et les investissements dans des activités qui contribuent grandement à l’accélération du réchauffement climatique ».

Un projet de réforme des retraites jugé « injuste »

Les “Collectifs en lutte” jugent par ailleurs cette réforme « injuste ». « Nous observons un enrichissement des grandes fortunes et une augmentation des aides gouvernementales vers les multinationales. Ces acteurs sont les principaux pollueurs et pourtant ils ne seront pas impactés par la réforme », dénoncent-ils.

Les collectifs poursuivent : « L’injustice est d’autant plus criante quand on voit que les retraités sont, en France, les premières victimes des épisodes de chaleurs et des catastrophes climatiques en général ». Ils estiment que cette réforme « réduira les conditions d’une retraite en bonne santé ».

Ils demandent à « travailler moins pour vivre mieux »

Ces mouvements écologistes estiment aussi que la réforme réduira « la capacité d’engagement et d’épanouissement ». « Les retraités vivent ce “second âge de la vie” qui permet de s’investir dans des activités essentielles », estiment-ils avant de citer les relations familiales, la veille écologique ou le bénévolat.

Des « aspects humains » qui « ne sont pas valorisables ou monnayables ». « Il n’est donc pas étonnant qu’un gouvernement – dont les seuls critères sont la rentabilité financière et le productivisme – s’attaque à ce symbole fort qu’est la retraite », déplorent ces collectifs qui demandent à « travailler moins pour vivre mieux ».