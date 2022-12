Toulouse : le métro reste ouvert toute la nuit pour le Nouvel an

Pour le Nouvel an, le métro circulera toute la nuit du samedi 31 décembre au dimanche 1er janvier à Toulouse. Les horaires de la ligne de tram T1 et de certains bus seront par ailleurs prolongés.

Le métro sera ouvert en continu lors du Nouvel an © Alix Drouillat

En voilà une bonne nouvelle pour les fêtards. Le métro à Toulouse va jouer les prolongations lors de la soirée du Nouvel an ce samedi 31 décembre. Effectivement, il ne s’arrêtera pas de circuler à 3h du matin, comme c’est normalement le cas les samedis.

Tisséo précise : « le métro toulousain circulera la nuit du samedi 31 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 ». En clair, il restera ouvert en continu jusqu’au lendemain. Ainsi, les Toulousains n’auront pas à se préoccuper de l’heure de fermeture du métro, cette année encore.

La ligne de tram T1 circulera plus tard pour le Nouvel an

Les horaires de certains autres transports en commun à Toulouse, notamment du tram, seront aussi quelque peu différents à l’occasion du Nouvel an. En effet, les derniers départs de la ligne T1 se feront à 2h20 à Palais de Justice et à 1h20 au MEETT.

Seule cette ligne est concernée par des changements d’horaires ce samedi 31 décembre à Toulouse. Ceux de la ligne T2 ne changeront pas effectivement lors de la soirée du Nouvel an. Elle gardera ses horaires habituels et arrêtera donc de circuler à 1h.

Les horaires des bus de soirée prolongés à Toulouse

En ce qui concerne les bus de soirée, plusieurs verront leurs horaires prolongés. Cela concerne, entre autres, les Linéo L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8, L9, L10. Ils circuleront effectivement jusqu’à 2h dans la nuit de ce samedi 31 décembre au dimanche 1er janvier.

Les lignes de bus 18, 39, 44, 78, 79 et 106 et les navettes de transports à la demande (TAD) 119 et 120 feront également des voyages supplémentaires pour le réveillon du Nouvel an. Mais Tisséo ne précise pas jusqu’à quelle heure ces derniers circuleront.