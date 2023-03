Toulouse. Les premières infos sur le prochain Rio Loco

La 23e édition du festival musical Rio Loco se tiendra du 14 au 18 juin à la prairie des Filtres à Toulouse. Les organisateurs ont dévoilé l’affiche et quelques artistes au programme.

La chanteuse franco-comorienne Imany. © Eugenio Recuenco

C’est un gros événement de la Ville rose à l’approche de l’été. La 23e édition du festival de musique du monde Rio Loco se déroulera du 14 au 18 juin à la prairie des Filtres à Toulouse. Depuis 1995, il met en lumière la diversité et la richesse des cultures d’ici et d’ailleurs.

À trois mois du début des festivités, les organisateurs ont dévoilé l’affiche de l’événement. Haut en couleur, elle est réalisée par l’artiste Fred Ebami. Sous le nom du festival, “Mundo mix” est écrit.

« Mundo Mix, c’est un plaidoyer pour les musiques populaires d’aujourd’hui, de tous les continents et qui emportera les publics dans un grand voyage. Une édition qui rendra aussi hommage à des figures iconiques de la musique à commencer par l’exceptionnel Celebrating Tony Allen », raconte l’organisation du festival dirigé par Fabien Lhérisson.

Les premiers noms de Rio Loco dévoilés

Plus de 25 artistes sont attendus sur les bords de la Garonne. Et quelques têtes d’affiche de la prochaine édition du festival Rio Loco sont désormais connues. Il y a notamment le chanteur britannique Damon Albarn, connu pour ses groupes Blur et Gorillaz. Ce dernier rendra hommage au créateur de l’afrobeat, Tony Allen, disparu en 2020.

La chanteuse franco-comorienne Imany, qui mêle soul, folk et pop, sera également présente. Tout comme le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly, engagé pour la justice sociale et l’unité africaine.

Les organisateurs du festival Rio Loco annoncent aussi l’artiste rap-électro-pop Noga Erez, le chantre du tropicalisme brésilien João Selva, la chanteuse belgo-congolaise Lous and the Yakuza. Mais aussi Nidia Gongora & Canalón de Timbiquí x Reco Reco Music pour une création franco-colombienne, et le DJ Travella de Tanzanie.