Toulouse. Une enseigne vend l’essence à prix coûtant durant un week-end

À l’occasion du week-end de chassé-croisé, une enseigne de grande distribution propose l’essence à prix coûtant à Toulouse. Il s’agit d’une des dernières opérations de ce genre. Elles seront bientôt interdites.

Alors que se profile un week-end de chassé-croisé de l’été entre juillettistes et aoûtiens, l’enseigne de grande distribution E.Leclerc met en place une opération promotionnelle proposant l’essence à prix coûtant à Toulouse. Elle est en place du jeudi 28 au samedi 30 juillet dans les stations-service des centres commerciaux uniquement. Les stations présentes sur les autoroutes ne seront donc pas concernées par cette opération qui intervient après l’annonce d’une remise de 20 centimes par TotalEnergies à la rentrée.

Ce type d’opération est gagnant-gagnant aussi bien pour les automobilistes que pour l’enseigne. En effet, les clients peuvent faire le plein de carburant en réalisant quelques économies à une période où les prix à la pompe ne cessent de monter. Quant à l’enseigne, elle espère attirer des clients dans ses rayons et dans les boutiques des centres-commerciaux. D’où le fait que l’offre n’est pas valable dans les stations des autoroutes.

Dernière promo pour de l’essence à prix coûtant pour E.Leclerc à Toulouse

Cette offre promotionnelle pour de l’essence à prix coûtant est sans doute la dernière que pourra proposer E.Leclerc. En effet, une mesure de la loi climat interdira la publicité pour les énergies fossiles, comme c’est déjà le cas pour le tabac et l’alcool. Adoptée durant l’été 2021, cette loi entrera en vigueur le 22 août 2022. Rien n’interdit à une enseigne de vendre du carburant à prix coûtant, mais elle ne pourra pas le faire savoir.

« Il apparaît inopportun d’appliquer cette mesure alors que les opérations sur le carburant sont en faveur de la préservation du pouvoir d’achat et que les prix des carburants n’ont jamais été aussi élevés », estime dans un communiqué Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique de l’enseigne. « Si nous n’avons plus le droit d’informer les consommateurs de la mise en place d’opérations sur les carburants, ils ne sauront pas qu’elles existent et n’en profiteront pas… Elles n’existeront plus ! »

Informations pratiques : les centres commerciaux E.Leclerc autour de Toulouse proposant l’essence à prix coûtant : Saint-Orens-de-Gameville, Blagnac, Roques-sur-Garonne, Rouffiac-Tolosan.