Toulouse : le CHU de Purpan se chauffera en partie grâce aux déchets

Le CHU de Purpan à Toulouse va désormais pouvoir se chauffer en partie grâce aux déchets. Il a effectivement rejoint le réseau de chaleur urbain du Mirail, alimenté par une énergie de récupération issue de l’incinération des ordures ménagères.

Le CHU de Purpan à Toulouse va pouvoir se chauffer grâce à l’incinération des déchets CC BY-SA 3.0 Antoine Taveneaux

Le CHU de Purpan est désormais relié au réseau de chaleur urbain de Toulouse. Ce dernier, raccordé au centre de valorisation énergétique du Mirail, est alimenté à près de 99 % par une énergie de récupération issue de l’incinération des ordures ménagères.

Créé dans les années 60, il devait initialement assurer les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire de la “ville nouvelle” du Mirail. Ce réseau de chaleur urbain représente désormais 44 kilomètres de canalisations et dessert près de 140 sous-stations.

Le nouveau réseau de chaleur du CHU de Purpan à Toulouse

Plusieurs extensions ont en effet été réalisées vers le Cancéropôle, les quartiers de Bordelongue, Papus, La Faourette, Bagatelle et le nouvel écoquartier de la Cartoucherie. Le réseau de chaleur de ce dernier est justement raccordé à celui du CHU de Purpan.

Pour le permettre, 1,6 km de tuyaux ont ainsi été posés début 2022. Ces travaux de raccordement ont représenté un montant de 3,5 millions d’euros. Ils ont bénéficié d’un soutien de l’Union européenne à hauteur de 1 343 671,76 € et de la Région Occitanie à hauteur de 272 647 €.

Le CHU « fait un pas de plus vers l’exemplarité écologique »

Maintenant, le centre hospitalier va donc pouvoir se chauffer en partie grâce à la valorisation énergétique des déchets. Il est en effet équipé de deux chaudières bois qui couvrent plus de 90 % des besoins en chaleur.

« Avec ce nouveau réseau de chaleur, notre CHU fait un pas de plus vers l’exemplarité écologique que nous voulons pour nos bâtiments et nos moyens de transport, afin de protéger la santé de tous les Toulousains », conclut Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole.