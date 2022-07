Toulouse. La station de métro Borderouge ferme pour deux semaines

La station de métro Borderouge, au nord de Toulouse, sera fermée pour deux semaines afin de procéder au remplacement des escalators. Des bus de substitution sont mis en place jusqu’à la station Trois Cocu.

Après la station de métro Jeanne d’Arc, c’est au tour de la station Borderouge, au nord de Toulouse, d’être fermée pour procéder aux remplacements des escalators. Elle sera fermée pendant deux semaines, entre le mercredi 20 juillet et le mardi 2 août.

La station de métro Borderouge est le terminus de plusieurs lignes de bus desservant le nord de l’agglomération de Toulouse. Tisséo annonce donc la mise en place de bus de substitution pour pallier la fermeture de la station.

Des bus de substitution pendant la fermeture de la station de métro Borderouge

« Pour emprunter la ligne B du métro, les voyageurs pourront se rendre directement au niveau de la station Trois Cocus ou se reporter sur des navettes de remplacement qui assureront la liaison entre les stations Borderouge (arrêt de la ligne 40) et Trois Cocus (arrêt de la ligne 61) », indique l’opérateur de transports en commun de la Ville rose.

« Disponibles dans les deux sens entre 5 heures et 0h30, sept jours sur sept, elles offriront un départ toutes les cinq minutes en heures de pointe du lundi au vendredi, dix minutes de 9 heures à 16h40 et de 18h30 à 20 heures en semaine et toute la journée le samedi et de 15 minutes de 5 heures à 7 heures et de 20 heures à 0h30 en semaine et toute la journée le dimanche. L’arrêt de la navette se situera à Trois Cocus au niveau du terminus de la ligne de bus 61, à Borderouge au niveau du terminus de la ligne de bus 40 », précise encore Tisséo.