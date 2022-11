Toulouse. Des centaines de postes à saisir dans l’aéronautique et le spatial

Face aux besoins en recrutement des entreprises de l’aéronautique et du spatial, un jobdating est organisé mardi 8 novembre à Toulouse. La journée se terminera par la présentation d’une pièce de théâtre sur les difficultés de recrutement.

Un jobdating est organisé mardi 8 novembre à Toulouse. Photo d’illustration. Crédit photo : pxhere – CC Waseem Farooq

Un jobdating est organisé mardi 8 novembre à Toulouse dans le cadre d’un Tour de France “Jobdating & Théâtre”. Il vise à répondre aux besoins en recrutement dans le domaine de l’aéronautique et du spatial, un secteur particulièrement implanté en Haute-Garonne.

Ainsi, une trentaine d’entreprises, d’organismes de formation et d’écoles de la filière aéronautique, ainsi que des entreprises de travail temporaire seront présents à cette occasion. Ils proposeront aux candidats des centaines d’offres à tous les niveaux de qualification. Cela concerne aussi bien des agents de fabrication que des techniciens et des ingénieurs.

Un jobdating avec du théâtre à Toulouse

« Le jobdating est ouvert sur inscription aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux étudiants en recherche de formation, de stage, ou d’alternance, de 16 heures à 18 heures », précise la communauté Les entreprises s’engagent, qui organise ce rendez-vous.

“Les entreprises s’engagent”, c’est la communauté française des entreprises engagées pour la société et la planète initiée par le président de la République en 2018. Elle rassemble à ce jour 45 000 entreprises, 101 clubs départementaux et 300 personnes mobilisées pour faire vivre le mouvement quotidiennement partout en France.

Ensuite, la pièce de théâtre “Un employé nommé Désir” sera présentée de 18 heures à 19h30. « Cette comédie interactive aborde les difficultés de recrutement et de management rencontrées par les employeurs, et donne des pistes de solutions », racontent les organisateurs. Elle sera accessible gratuitement sur inscription et devrait intéresser tous les employeurs, quels que soient leurs secteurs d’activité.

Informations pratiques : jobdating mardi 8 novembre à la maison de la formation Jacqueline Auriol à Toulouse