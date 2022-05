Toulouse : La guinguette La Friche Gourmande lance sa saison estivale

Nouvelle saison, nouveau décor. La guinguette La Friche Gourmande rouvre ce mardi 10 mai, dans le quartier de Montaudran à Toulouse, en mode “urban jungle”. Restaurants, bars, animations, concerts… L’endroit concentre toutes les composantes d’un déjeuner ou d’une soirée conviviale entre amis.

© Friche Gourmande

Les quatre restaurants, les deux bars et la terrasse de la guinguette La Friche Gourmande accueillent à Toulouse, depuis ce mardi 10 mai, les citadins en mal de moments conviviaux au sortir de l’hiver. Situé dans le quartier Montaudran, le site, qui a ouvert l’été dernier, réitère son offre de « street-food, drink et événements », dans un décor “urban jungle”. Que ce soit entre amis, avec des collègues ou en famille, la diversité des animations et des ambiances permet à tous d’y trouver son compte.

A boire et à manger

En effet, à l’image des food-courts américains, l’endroit est dédié à la détente. On y boit un verre, on y mange un bout en disputant une partie de pétanque ou en profitant d’un concert…

Pour cela, la Friche Gourmande a réuni quatre enseignes de restauration rapide, dont La Casita, qui fait son apparition avec sa sélection de tapas à partager : croquettes de jambon, chipirons frits, encornets grillés au chorizo, planches de charcuterie… et des salades. Les Mecs au Camion, le Bagel Français et Pizza Lopez, déjà installés depuis l’été dernier, viennent compléter l’offre culinaire sur place. Côté bar, deux grands zincs permettront notamment aux “fricheurs” de goûter au nouveau cocktail signature de cette saison. Baptisé le Fresh Time, il est composé de Gin, concombre, citron jaune et angostura (à consommer avec modération).

Des animations pour tous

Un espace de 1 200 m², dont une terrasse de 750 m², dans lequel la décoration a été totalement repensée. Désormais, c’est au milieu des palmiers, des arches fleuries, du lierre, des plantes hautes et des tables végétalisées que les clients peuvent déambuler à leur guise. Dans cette ambiance “urban jungle”, de nombreuses animations sont proposées. Pétanque, baby-foot géant, fléchettes, molky, jeux de société… Autant d’activités qui agrémentent le moment convivial. Et toutes les fins de semaines (jeudi, vendredi et samedi), un DJ ou un groupe de musique local prend ses quartiers à la Friche Gourmande pour colorer la soirée. D’ailleurs, ce jeudi 12 mai, le groupe toulousain Replay 31 est programmé. Puis, l’équipe de la guinguette donnera carte blanche au DJ Lucas Wolff le vendredi 13 mai et Eyox le samedi 14 mai.

Informations pratiques :

La Friche Gourmande – 10 Impasse Didier Daurat,

31 400 Toulouse

Ouverture le mardi et mercredi de 17h à 01h

Le jeudi de 12h à 14h et 17h à 2h

Le vendredi de 12h à 14h et 17h à 2h

Le samedi de 19h à 2h