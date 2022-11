Toulouse Game Show : grosse programmation pour les 15 ans de l’évènement

Toulouse Game Show, le salon toulousain dédié au gaming et aux cultures pop, web et nipponne, est de retour pour une 15e édition. Un anniversaire synonyme de programmation exceptionnelle, avec la présence d’acteurs internationaux, des concerts, des tournois…

Un concours de cosplay au niveau européen est prévu pendant l’évènement. Crédit photo : ©Frédéric Deveze / Toulouse Game Show.

Les geeks et amateurs de pop culture vont être ravis : pour son 15e anniversaire, Toulouse Game Show a vu les choses en grand. L’évènement prévoit 70.000 visiteurs sur les 30.000m² du Parc des expositions de Toulouse, le MEETT, ce week-end des 26 et 27 novembre 2022.

Plus de 300 exposants sont sur place et participent au salon sur différents thèmes : les jeux vidéo, la culture japonaise, la science fiction, les séries télévisées, le cosplay… De conférences en tournois, en passant par des concerts, le planning est chargé.

Des invités spéciaux au Toulouse Game Show

Pour ces 15 ans, l’évènement reste fidèle à son ADN. Mais la liste d’invités de prestige s’étoffe : acteurs, youtubeurs, comédiens, doubleurs, cosplayers, auteurs, musiciens, streamers…

Le salon reçoit par exemple l’actrice américaine Milly Alcock, qui interprète Rhaenyra Targaryen dans la série à succès “House of the Dragon”. Elle est présente tout le week-end pour des séances de dédicace et même une conférence. C’est aussi le cas de Clive Standen, aussi connu sous le nom de Rollo Lothbrok dans “Vikings” ou pour ses apparitions dans Doctor Who.

L’artiste Mitsuhiro Arita, illustrateur pour les licences Pokémon, Final Fantasy ou encore Berserk, est lui aussi au Toulouse Game Show. Autre dessinateur de renom, Don Rosa, le créateur de Picsou, vient fêter les 75 ans d’un des canards les plus célèbres de la planète. La liste d’invités ne tarit pas, avec par exemple Bernard Minet, qui donnera un concert sur la scène principale. Et la liste des animations, elle, est encore plus longue.

Informations pratiques : Toulouse Game Show. Adresse : MEETT, avenue Concorde, Aussonne. Horaires : 25 et 26 septembre, 10h-19h. Tarif : 18€ pour un jour, 30€ pour les deux, réductions pour les familles et les moins de 12 ans. Billetterie sur place ou en ligne.