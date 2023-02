Toulouse fête le Nouvel An asiatique

Le Nouvel An asiatique revient à Toulouse pour une deuxième édition, ce dimanche 5 février au jardin Raymond VI. Au programme : ateliers, démonstrations et spectacles.

Des danses traditionnelles du Lion et du Dragon sont prévues à 15h ce dimanche (illustration). Crédit photo : Myrabella (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 4.0.

Bonne année du Lièvre ! Ce dimanche 5 février, une fête est prévue à Toulouse pour le Nouvel An asiatique. Un collectif d’une quinzaine d’associations culturelles chinoises et asiatiques locales s’est formé pour la deuxième année consécutive, afin d’organiser ce nouvel évènement dans la Ville rose. Le rendez-vous est donné à partir de 11h au jardin Raymond VI.

Au programme de ce festival figurent des ateliers participatifs, des démonstrations et des spectacles. Danses folkloriques chinoises, techniques de santé, arts martiaux, dragons volants…

Aperçu de la programmation du Nouvel An asiatique

La culture asiatique est évidemment à l’honneur de ces festivités du Nouvel An à Toulouse. La journée commence avec un atelier Qigong, “S’accorder à l’énergie du printemps”, présenté par l’association Zhen qi. Il s’agit d’une discipline traditionnelle chinoise qui associe gymnastique et pratique de la respiration, du souffle.

L’ouverture des spectacles aura lieu à 12h45 avec “Tambours & Licornes”. Ensuite s’enchaîneront danses thaïlandaises, chinoises ou encore indiennes. Et bien sûr les traditionnelles danses du Lion, accompagnées de Dragons volants (15h). Mais l’après midi sera aussi rythmée par d’autres ateliers bien-être. En plus du Qigong, il y aura également du Taiji quan (aussi connu sous l’orthographe tai-chi-chuan), un art martial chinois qui associe également gymnastique et spiritualité, et du Viet vo dao, un art martial vietnamien acrobatique.

Enfin, deux concerts de K Pop sont prévus. Et les organisateurs promettent que des surprises sont prévues en fin d’évènement pour célébrer cette année du Lièvre.

Informations pratiques : “Fête du Nouvel An asiatique de Toulouse”. Adresse : jardin Raymond VI, 76 allées Charles de Fitte, Toulouse. Date : dimanche 5 février, de 11h à 16h30. Restauration sur place.