Toulouse. Une exposition sur les erreurs de la médecine

Dans son exposition “Impasses de la médecine”, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse propose aux visiteurs de découvrir, jusqu’au 28 janvier 2023, les erreurs de parcours de l’histoire du développement de la médecine, des remèdes fabuleux aux médicaments poisons.

L’exposition revient également sur l’affaire de la Dépakine, un des plus grands scandales sanitaires modernes que la France ait connu. Crédit photo : Styroks (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 4.0.

« La médecine n’est pas une science exacte, et son histoire est faite de tâtonnements », explique la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse en préambule de son exposition. Des remèdes fabuleux du Moyen Age aux médicaments poisons du XXe siècle, elle revient sur l’histoire des errances – et des erreurs – de la discipline.

Car depuis ses balbutiements dans l’Antiquité, celle-ci a bien évolué. Mais la médecine contemporaine et moderne a également son lot d’imperfections. Une histoire qui est à découvrir dans l’exposition “Impasses de la médecine”, à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse, jusqu’au 28 janvier 2023.

De la thériaque d’Andromaque à la Dépakine

Le saviez-vous ? La confection de la thériaque se faisait à Toulouse sur la place du Capitole. Cet ancien remède pharmaceutique complexe, inventé par Andromaque au Ier siècle, était préparé en public, sous l’égide des autorités. Un savant mélange de dizaines d’éléments, de la chair de vipère à la sécrétion de glande de castor, en passant par le miel. Une panacée en somme appétissante !

Elle fut tout de même utilisée pendant plus de 1500 ans avant d’être discréditée par le développement de la médecine, et l’exposition de la bibliothèque de Toulouse a une dizaine d’autres histoires comme celles-ci à raconter. C’est le cas beaucoup plus récent de la Dépakine, un médicament contre l’épilepsie et les troubles bipolaires qui s’est révélé être la cause de dizaines de milliers de malformations à la naissance.

Informations pratiques : Exposition “Impasses de la médecine”. Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, 1 Rue de Périgord, Toulouse. Horaires : jusqu’au 28 janvier 2023, sur les heures d’ouverture de la bibliothèque (mar-sam 10h-19h). Tarif : gratuit. Visites guidées le 11 janvier pour les plus de 10 ans, et les 20 et 24 janvier pour les plus de 16 ans.