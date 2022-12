Toulouse. Voici la date du début des travaux de la 3e ligne de métro

Les travaux de construction de la 3e ligne de métro de Toulouse devraient débuter le 15 décembre prochain du côté des Sept Deniers. Le chantier durera près de six ans pour une mise en service prévue en 2028.

Le lancement des travaux de construction de la 3e ligne de métro à Toulouse est prévu pour la mi-décembre. Photo d’illustration. CC Frédéric BISSON

Après deux ans de travaux préparatoires, le top départ du chantier de construction de la 3e ligne de métro de Toulouse sera donné dans deux semaines, le 15 décembre, selon des informations rapportées par la Dépêche du Midi ce jeudi 1er décembre. Cette nouvelle ligne reliera le Nord-Ouest et le Sud-Est de la Ville rose, de Colomiers à Labège, en passant par une vingtaine de stations, situées notamment à proximité des locaux de l’avionneur européen Airbus, du stade Ernest Wallon, de la gare Matabiau ou de Montaudran.

Début des travaux aux Sept Deniers

Les travaux devraient débuter du côté du quartier des Sept Deniers, avec le creusement d’un puits d’aération entre le canal latéral et la rocade, près de l’échangeur des Minimes. Toujours selon le média local, la veille du lancement du chantier, le 14 décembre, Tisséo devra approuver les marchés du creusement du tunnel situé au centre du tracé de la 3e ligne de métro et de la partie aérienne des voies, entre Montaudran et Labège. « Les autres tunnels seront à l’ordre du jour du conseil syndical de février », ajoute-t-il.

De nouvelles séries de travaux débuteront donc d’ici à plusieurs mois. Il est prévu que le chantier s’étale sur près de six ans, pour une mise en service prévue en 2028. De 2023 à 2026, une quarantaine de chantiers auront lieu simultanément dans la ville et aux abords. Ceci provoquera de fortes perturbations de circulation dans le centre, notamment au niveau des boulevards très empruntés dans les quartiers Saint-Georges, Bonnefoy et l’Ormeau.