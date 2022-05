Toulouse. L’association 2 Pieds 2 Roues fête ses 40 ans d’actions

Ce samedi 14 mai 2022, les vélos convergent vers les allées Jules Guesdes à Toulouse. L’association 2 Pieds 2 Roues organise une journée de fête pour ses 40 ans d’anniversaire.

Le marquage au sol qui signale une vélorue à Toulouse © NB / Le Journal Toulousain

40 ans d’actions. L’association toulousaine 2 Pieds 2 Roues fête ses 40 ans d’existence ce samedi 14 mai 2022. Pour l’occasion, les bénévoles organisent toute une journée de festivités. L’association explique cette décision dans un communiqué de presse : « Après des années 2020 et 2021 charnières en faveur du développement du vélo du quotidien en France, portée par les crises que nous vivons encore, c’est l’occasion de rappeler que l’association 2 Pieds 2 Roues célèbre 40 ans d’actions, de militantisme et de promotions ».

La programmation des 40 ans de 2 Pieds 2 Roues

Cette journée permet de rappeler l’ensemble des actions menées par l’association depuis sa création en 1981. La journée est découpée en deux parties : une première commence dès 10h avec une convergence de cyclistes des antennes et des quartiers autour de Toulouse. Ramonville, Balma, Frouzins ou encore Blagnac sont des villes de départ de cette convergence.

La carte de la convergence pour les 40 ans de 2 Pieds 2 Roues. © 2 Pieds 2 Roues

Les cyclistes rejoindront les allées Jules Guesdes entre 12h et 12h30. Cette zone d’arrivée représente pour l’association “un des symboles de la réappropriation de l’espace public et urbain au profit des piétons et des cyclistes”. L’association prévoit la mise en place de stands de nourritures en plus du repas “tiré du sac” des participants. Elle organise également une après-midi chargée en activités. Musique et ambiance “village” accompagneront les participants.

Tout le monde peut se mêler au rassemblement festif dès 12h sur les allées. Les visiteurs pourront alors y découvrir l’histoire de 2 Pieds 2 Roues. « Les victoires et les combats qui l’ont animée, les personnages marquants de notre association, les pionniers et les anciens présidents, mais aussi nos partenaires qui ont permis de bâtir cette solide et désormais incontournable expertise piétonne et cyclable sur le territoire toulousain », raconte l’association.