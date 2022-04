Toulouse. 2 000 postes à saisir dans l’aéronautique durant le salon Synergie.aero à Ernest Wallon

Quelque 2 000 postes seront proposés durant le salon Synergie.aero organisé mercredi 13 avril au stade Ernest Wallon à Toulouse.

Quelque 2 000 postes seront proposés durant le salon Synergie.aéro organisé mercredi 13 avril au stade Ernest Wallon à Toulouse. Crédit photo : pxhere – CC Waseem Farooq

Une panoplie d’opportunités sera proposée à l’occasion du salon Synergie.aero mercredi 13 avril au stade Ernest Wallon à Toulouse. Le groupe Synergie qui organise ce rendez-vous en partenariat avec Pôle emploi annonce 2 000 offres à saisir, en CDI, CDD, intérim ou CDI intérimaire. « Tous les grands noms du secteur – d’Airbus à Thales en passant par Safran ou Daher et Latécoère – ainsi que des organismes de formation professionnelle » promet l’organisateur. Les candidats sont invités à venir avec leurs CV.

Au salon Synergie.aero à Toulouse, « tous les profils sont les bienvenus, même dépourvus de qualification »

« Côté cols bleus, les industriels recherchent des candidats dans un vaste éventail de métiers. Parmi les plus sollicités : ajusteur, câbleur, chaudronnier, électricien, électronicien, mécanicien, opérateur de commande numérique, peintre, soudeur, technicien qualité, technicien logistique, usineur », annonce Synergie. « Chez les cols blancs, les ingénieurs, les informaticiens, les chefs de projet, les chargés RH, les contrôleurs de gestion, les inspecteurs qualité, les responsables achat et logistique et les techniciens méthodes seront particulièrement convoités. »

« Tous les profils sont les bienvenus, même dépourvus de qualification », prévient Thierry Abad, directeur des opérations Grand Sud chez Synergie. « Nous proposons notamment un package complet incluant l’aide à la reconversion, formation professionnelle, financement de la formation et emploi garanti à la clé, en CDI intérimaire dans l’une de nos agences ».

Le rebond du secteur aéronautique

« Le retour de Synergie.aero marque aussi celui de l’aéronautique, dont l’activité redécolle après avoir traversé un grand trou d’air pendant la crise sanitaire », explique Thierry Abad.

Pour rappel, l’avionneur européen Airbus prévoit d’embaucher 6 000 personnes dans le monde durant le premier semestre de 2022 pour se préparer la reprise de l’industrie aérospatiale. De son côté, Safran envisage le recrutement de 12 000 personnes, dont 3 000 en France.

Informations pratiques : salon Synergie.aero, mercredi 13 avril de 9 heures à 17 heures, au Stade Toulousain Rugby, 114 rue des troènes à Toulouse, entrée gratuite.