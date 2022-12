Top14. Composition de l’équipe du Stade Toulousain qui affronte Castres ce vendredi

Le Stade Toulousain reçoit le Castres Olympique ce vendredi 23 décembre, à 21h ; voici la composition de l’équipe. En l’absence de Thomas Ramos, suspendu, Melvin Jaminet assurera l’arrière. Un match qui se jouera à guichet fermé.

Peato Mauvaka titulaire face à Castres ©Stade Toulousain

Sur la pelouse du Stadium, le Stade Toulousain accueillera le Castres Olympique ce vendredi 23 décembre, à 21h, pour la treizième journée de Top14, et pour l’occasion, Ugo Mola a décidé de garder la même composition d’équipe, ou presque, que celle avancée contre Sale le week-end dernier. Cependant, quelques changements sont à noter.

Devant, Mauvaka et Brennan titulaires

Dans le pack, Cyril Baille et Dorian Aldegheri seront titulaires aux côtés de Peato Mauvaka en première ligne. Julien Marchand lui, restera sur le banc. En seconde ligne, c’est Joshua Brennan qui a été préféré à Richie Arnold. Quant à la troisième ligne, elle ne change pas : Rynhardt Elstadt, Anthony Jelonch et Thibaud Flament débuteront la rencontre.

Des trois-quarts remaniés

Derrière, la charnière phare du Stade Toulousain, à savoir Antoine Dupont et Romain Ntamack, reste la même. En revanche, Thomas Ramos, suspendu cinq semaines pour avoir donné un coup de tête et asséné une fourchette lors du match de Champions Cup face à Sale, ne sera donc pas aligné. A sa place, les Rouge et Noir enregistrent le retour de Melvin Jaminet, après 10 semaines d’absence suite à sa blessure à la cheville gauche contractée lors de la rencontre face à Brive. A noter également la titularisation de Sofiane Guitoune au centre, qui vient remplacer Pita Ahki, forfait.

Un derby alléchant

Une rencontre qui se jouera à guichet fermé. Rien de surprenant au vu de l’affiche. Les Castrais auront à cœur de faire oublier le 41-0 concédé face au Stade Toulousain lors de leur dernière visite au Stadium. Quand les Rouge et Noir ont encore en travers de la gorge leur élimination surprise de la dernière demi-finale du championnat à Nice.