Top 14. Le Stade Toulousain face à Toulon ce samedi

Samedi 23 avril 2022 à 21h05, le Stade Toulousain se déplace à Marseille pour affronter les Toulonnais. Voici les compos.

Les internationaux de Toulouse, Antoine Dupont et Romain Ntamack ne joueront pas contre Toulon. Archives © Stade Toulousain

« L’équipe de Toulon est en forme actuellement, elle possède des joueurs avec de grosses individualités. Le match de samedi sera disputé et aura une saveur de phase finale », annonce l’entraîneur des Rouge et Noir, Virgile Lacombe. Après sa défaite face au Castres Olympique, le Stade Toulousain reste parmi les cinq premiers du classement du Top 14. Ce samedi 23 avril 2022 à 21h05, les Rouge et Noir se déplacent à Marseille pour affronter le Racing Club Toulonnais pour cette 23e journée du championnat.

Un match sans Antoine Dupont et Romain Ntamack

Lors de la conférence d’avant-match, Virgile Lacombe se confie : «Nous ne pouvons pas compter sur des retours supplémentaires dans l’effectif pour le match de samedi ». Et pour cause, les internationaux de Toulouse, Antoine Dupont et Romain Ntamack ne joueront pas contre Toulon. Ils sont tous les deux laissés au repos après avoir été très sollicités avec le XV de France ou encore les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe.

Virgile Lacombe reste optimiste : « Nous avons des jeunes joueurs qui sont prêts pour remplacer ces joueurs absents, c’est une très bonne opportunité pour eux ». Avec 57 points, l’équipe toulousaine se place à la cinquième position du Top 14. Le RCT compte un écart de six points avant le match.

Voici les compos du Stade Toulousain et du Castres Olympique