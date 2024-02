Top 14 : avec un excellent Antoine Dupont, le Stade Toulousain domine Bayonne

Ce samedi soir, le Stade Toulousain, emmené par un excellent Antoine Dupont, s’est imposé avec le bonus offensif contre Bayonne (46-26), pour le compte de la 14e journée de Top 14.

Antoine Dupont et le Stade Toulousain l’ont emporté avec la manière contre Bayonne, en Top 14 (image d’illustration). © Stade Toulousain

Le Stade Toulousain est lancé à pleine vitesse. Les Rouge et Noir se sont imposés avec le bonus offensif contre l’Aviron Bayonnais (46-26). Il s’agit de la cinquième victoire consécutive des Toulousains, toutes compétitions confondues, et d’un nouveau récital offensif avec sept essais au compteur ce samedi soir.

Le show Antoine Dupont

Et ce, sans les internationaux, même si Antoine Dupont était encore une fois présent au stade Ernest-Wallon. Le demi de mêlée du XV de France, qui a d’ailleurs évolué au poste d’ouvreur pour cette rencontre, a été éblouissant lors de cette rencontre. C’est lui qui inscrit le deuxième essai des Toulousains sur un exploit personnel avant de se montrer décisif quelques minutes plus tard sur le troisième essai des Rouge et Noir en contrant un jeu au pied adverse avant de délivrer une magnifique chistera pour Pita Ahki.

Le meilleur joueur du monde ne s’est pas arrêté là et est sorti de sa boîte en fin de match pour offrir le bonus offensif aux Toulousains avec une passe décisive à la main pour Pierre-Louis Barassi avant une passe au pied millimétré pour Juan Cruz Mallia dans les arrêts de jeu.

La très belle opération de Toulouse au classement

Une prestation majuscule d’Antoine Dupont qui permet au Stade Toulousain d’engranger cinq points et de conforter sa place dans le Top 6, et même de s’immiscer provisoirement en seconde position, à égalité de points avec le Stade Français, leader du Top 14. Un coup parfait pour Toulouse qui gère à merveille cette première partie des doublons du Tournoi des Six Nations et qui recevra Oyonnax lors de la prochaine journée, le 17 février au stade Ernest-Wallon.