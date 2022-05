Tisséo va équiper ses agents de caméras-piétons

Pour faire baisser les incivilités et les agressions contre ses agents, Tisséo va les équiper en caméras-piétons à partir du lundi 9 mai.

Crédit photo : @Tisséo

Les agents du service prévention et lutte contre la fraude de Tisséo seront équipés en caméras-piétons à partir du lundi 9 mai. Le déploiement de ce dispositif vise notamment à faire baisser les incivilités et les agressions contre le personnel. Il doit aussi appuyer les agents « dans leur mission quotidienne d’assistance, de prévention, de contrôle et de sécurisation », selon l’opérateur de transport en commun.

Les caméras-piétons seront déployées au sein des équipes évoluant sur l’ensemble du réseau progressivement. À ce jour, 70 caméras-piétons ont été acquises pour un coût de 52 000 euros. Deux dispositifs seront attribués par équipe. Ils seront portés de façon visible. « Les enregistrements ne sont donc pas permanents et effacés au bout de 30 jours, à l’exception d’une exploitation dans le cadre d’une procédure judiciaire et administrative », selon Tisséo.

Déjà plus de 3 000 caméras sur le réseau Tisséo

« Le déploiement de caméras-piétons est un équipement indispensable et complémentaire à la présence humaine. Elles permettraient de diminuer les incivilités que subissent nos agents et nos voyageurs sur le réseau », explique Nicolas Misiak, Président de Tisséo Voyageurs, dans un communiqué.

Il ajoute que « cette action s’inscrit dans une feuille de route plus globale pour renforcer leur sécurité. Actuellement, plus de 3 000 caméras sont activées 7j/7, 24h/24 et 365j/an sur l’ensemble du réseau Tisséo. Nous avons également investi plus de trois millions d’euros dans le déploiement de la vidéoprotection entre 2023 et 2024 dans les 116 rames du métro sur les lignes A et B. »