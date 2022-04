Thomas Ramos reste au Stade Toulousain jusqu’en 2027

En plus de rester au Stade Toulousain pour la prochaine saison, Thomas Ramos prolonge son contrat avec le club jusqu’en 2027.

Thomas Ramos le 30 octobre 2016. Crédit photo : Wikimedia commons – CC BY SA Daxipedia

Thomas Ramos, 26 ans, avait déjà fait connaître sa ferme intention de rester au Stade Toulousain jusqu’en 2023. Et ce, malgré les arrivées prochaines des internationaux Melvyn Jaminet (22 ans), de Perpignan, et Ange Capuozzo (22 ans), de Grenoble. Leur arrivée a fait planer le doute sur sa volonté de continuer parmi les Rouge et Noir.

Mais le joueur est allé au-delà. Le journal L’Équipe annonce mercredi 13 avril que Thomas Ramos prolonge son engagement avec le Stade Toulousain pour quatre ans de plus. Il reste donc à Ernest Wallon jusqu’en 2027. Ses collègues Antoine Dupont, Cyril Baille et François Cros, ont également signé la prolongation de leurs contrats pour la même durée.

« Honnêtement, ça aurait été trop dur de devoir partir du Stade Toulousain », Thomas Ramos

« Je suis dans ce club depuis mon plus jeune âge. Et la place que j’y occupe depuis quelque temps fait que je m’y sens comme chez moi. Honnêtement, ça aurait été trop dur de devoir partir », explique l’arrière international dans les colonnes du média sportif.

Thomas Ramos avoue tout de même avoir songé à un départ : « Il ne faut pas se le cacher, je me suis posé la question de partir. Mais j’ai pesé le pour et le contre, et aujourd’hui, je considère que j’ai pris la bonne décision. En fait, j’ai décidé de regarder droit devant et de foncer. »

La concurrence est un moteur pour Thomas Ramos

Concernant la concurrence de ses futures camarades Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo, le joueur relève que « ça fait quelques années que j’y suis confronté. Pour moi, elle est un moteur, elle me donne envie de continuer à travailler et à progresser. J’y suis habitué et c’est tant mieux pour l’équipe, parce que ça donnera encore plus d’émulation dans le groupe. »

Il convient de noter que le président du club toulousain, Didier Lacroix, ainsi que l’entraîneur, Ugo Mola, n’ont jamais caché leur volonté de renforcer la ligne de trois-quarts pour l’exercice à venir. Tout en comptant sur la présence de Thomas Ramos dans les rangs.