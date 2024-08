Le TFC renforce son attaque avec l’ailier norvégien Joshua King

Le TFC a annoncé ce jeudi 29 août l’arrivée de l’ailier norvégien Joshua King, 32 ans, en provenance de Fenerbahçe. Formé à Manchester United, il a évolué principalement en Angleterre avant de rejoindre le club libre de tout contrat.

La fin du mercato approche et Toulouse reste très actif. Le TFC a annoncé ce jeudi 29 août l’arrivée de l’ailier norvégien Joshua King, 32 ans, auparavant au Fenerbahçe SK. Formé à Manchester United, il a passé la majeure partie de sa carrière en Angleterre, évoluant notamment à Bournemouth, Everton et Watford. Il rejoint le TFC libre de tout contrat, le club toulousain n’a donc aucune indemnité de transfert à verser.

Toujours un coup d’avance pour le Rat 🧠🏴‍☠️



Bien joué Joshua 👑, déjà une première victoire !



🎥 par Isma B4C pic.twitter.com/Rmrf8y3v2E — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 29, 2024

Joshua King, un ancien de Bournemouth et Everton au TFC

Né à Oslo, Joshua King a débuté sa carrière professionnelle sous les ordres de Sir Alex Ferguson à Manchester United. Après plusieurs prêts en Angleterre et en Allemagne, il s’est imposé à Bournemouth où il a réalisé ses meilleures saisons, inscrivant 53 buts en 184 matchs de Premier League. Sa saison la plus prolifique fut celle de 2016/2017, avec 16 buts en 36 rencontres.

Après des passages à Everton et Watford, le joueur a rejoint Fenerbahçe en Turquie, où il a remporté la Coupe de Turquie en 2023. Désormais, il s’apprête à relever un nouveau défi en Ligue 1 sous les couleurs du TFC. Arborant son numéro porte-bonheur sur le dos, le 13, King espère apporter son expérience et son talent à l’équipe toulousaine.

« L’entraîneur m’a expliqué son projet de jeu et veut me voir lutter pour le poste d’attaquant titulaire. Il sait qui je suis et connaît mes qualités », raconte Joshua King dans une interview sur le site du TFC. « Le président me voit également comme une belle addition, sur le terrain comme en dehors, par rapport à mon expérience. »

Cinquième recrue du mercato estival à Toulouse

Joshua King est la cinquième recrue estivale du TFC, après les arrivées de Charlie Cresswell, défenseur central anglais, Djibril Sidibé, arrière droit champion du monde, Mark McKenzie, défenseur central américain, et Umit Äkdag, défenseur roumain.

Le TFC, qui s’est séparé du Finlandais Naatan Skyttä dans la soirée de mercredi, et de son Pitchoun Kévin Keben ce jeudi, a encore un peu plus d’une journée pour faire ses emplettes. Le mercato sera terminé ce vendredi 30 août à 23 heures.