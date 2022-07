Le TFC double ses abonnés et ouvre sa billetterie face au PSG

Karim Houari, directeur des opérations du TFC, a annoncé que le club a enregistré plus de 8000 abonnements pour la saison 2022-2023, soit le double de l’an dernier. Depuis ce 14 juillet, les abonnés du TFC peuvent également faire le plein de places pour le match face au PSG.

Plus de 8000 abonnement ont été enregistrés au TFC pour la saison 2022-2023. Crédit photo : jorono (utilisateur Pixabay) sous licence Pixabay.

Les supporters des Violets seront au rendez-vous pour le retour du club en Ligue 1. Karim Houari, directeur des opérations du TFC, a annoncé lors d’un live audio sur Twitter que plus de 8000 abonnements avaient été enregistrés. C’est le double par rapport à l’an dernier. 95% des abonnements de la saison dernière ont d’ailleurs été renouvelés, le reste correspondant aux nouveaux abonnés.

« Je crois que sur les dernières saisons de Ligue 1, nous n’avions jamais atteint 8000 abonnements » a commenté Olivier Jaubert, directeur général du TFC, lui aussi présent lors de la diffusion en direct. Plus de 3200 abonnements ont été comptabilisés dans le virage Brice Taton, 1600 dans la tribune Christophe Revault, et 600 en tribune famille.

Olivier Jaubert s’est également exprimé sur la hausse des prix des abonnements : « Il n’était pas question que les prix explosent. On souhaite un Stadium ouvert à tous. (…) ‭Mais nous sommes en Ligue 1, donc nous sommes forcément plus chers qu’en Ligue 2. » À titre d’exemple, se réabonner en virage Brice Taton coûte entre 139 et 189 €, contre 79 à 129 € la saison passée.

Les abonnés prioritaires pour la rencontre du TFC face au PSG

Autre annonce, celle de l’ouverture de la billetterie face au PSG. Le TFC recevra le club de la capitale le 31 août, pour la 5e journée de Ligue 1. Depuis le 7 juillet, les membres des groupes de supporters pouvaient déjà prendre leurs places. À partir de ce 14 juillet, c’est désormais au tour des abonnés. « On a choisi de remercier ceux qui étaient là en Ligue 2 et qui méritent d’être là en Ligue 1. C’est la première fois que le stade va être plein et derrière le TFC. » a déclaré le directeur général du TFC.

Ainsi, « à partir du moment ou vous étés abonné, vous avez une place, et vous pouvez acheter des places supplémentaires. On se dit qu’un abonné du club ne va pas inviter des supporters du PSG, ou bien on a rien compris. Et puis nous voulons que les supporters venus l’an dernier puissent venir aussi. Ils seront invités à acheter des places. Les autres auront des places s’il en reste. » explique-t-il. Pour ceux qui ont achetés leur billets lors de la saison de Ligue 2, les places seront mises en vente le 8 août. Les autres devront attendre une semaine avant le match.

Enfin, deux packs spéciaux seront disponibles à l’achat le 8 août. Un premier permettant d’assister aux matchs du TFC contre Lorient et contre le PSG. Un second comprenant cinq rencontres, face au PSG, à Marseille, à Lyon, à Monaco et à Rennes.