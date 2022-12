Travaux au Stadium : la Métropole assure que tout sera prêt pour la Coupe du monde de rugby

Le Stadium de Toulouse doit subir plusieurs travaux pour pouvoir accueillir la Coupe du monde de rugby. Mais à moins d’un an de la compétition, il reste beaucoup à faire dans l’enceinte sportive. La Métropole de Toulouse se veut rassurante et indique que « tout sera fait en temps et en heure ».

Le Stadium doit accueillir cinq matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 Crédit : Fabien POMIES – JT

Le Stadium n’est pas encore homologué par les instances internationales. La Dépêche du Midi vient de le révéler. Pour rappel, l’enceinte sportive va accueillir cinq matchs de poule lors de la Coupe du monde de rugby 2023. Mais des aménagements sont tout d’abord nécessaires.

Le terrain doit notamment être élargi d’1,50 m de chaque côté sur toute sa longueur et les en-but rallongés. Le Stadium présente par ailleurs des problèmes de mise aux normes pour les portes coupe-feu, les plafonds ignifugés, les évacuations d’urgence et la sonorisation.

Des travaux finalisés à temps pour la Coupe du monde de rugby ?

La Métropole de Toulouse, propriétaire du Stadium, indique au quotidien local : « Un travail partenarial est en cours avec les services de la préfecture et la sécurité incendie pour lever progressivement toutes les prescriptions et permettre l’homologation du Stadium ».

Elle ajoute : « Il s’agit de certains petits travaux, de rangements à aménager et d’autres chantiers plus conséquents ne pouvant être réalisés rapidement compte tenu des montants et des études nécessaires ». Mais ces travaux seront-ils finalisés à temps pour la Coupe du Monde de rugby ?

La Métropole assure qu’il n’y a « pas de raison de s’inquiéter »

Toulouse Métropole se veut rassurante. « Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Toulouse accueillera bien la Coupe du monde de rugby », souligne-t-elle. La Métropole ajoute : « Nous sommes dans les délais. Tout sera fait en temps et en heure ».

Elle a d’ailleurs programmé toute une série de travaux « dans les prochaines semaines » au Stadium. Ces derniers vont consister au remplacement de la toiture de l’enceinte sportive. Il doit se dérouler en plusieurs étapes pour impacter le moins possible les supports.