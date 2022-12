Le Stade Toulousain réalise une superbe performance face à Sale

Le Stade Toulousain a été étincelant contre les Sale Sharks, ce dimanche 18 décembre, en Champions Cup. Les Rouge et Noir ont fait le bonheur de leurs supporters avec sept essais marqués pour une victoire bonifiée, 45 à 19.

Le Stade Toulousain a joué devant son public d’Ernest Wallon. Crédit photo (illustration) : Frédéric Neupont, CC BY-SA.

Le Stade Ernest-Wallon était rempli à craquer de supporters toulousains pour une affiche de Champions Cup très haut niveau, avec pas moins de 10 essais.

Ce dimanche 18 décembre, le Stade Toulousain a déroulé contre des Sale Sharks (45-19) pourtant dominateurs en championnat anglais. Les Rouge et Noir leur ont infligé leur troisième défaite de cette saison. Une deuxième victoire consécutive dans la compétition pour les Toulousains, et cette fois bonifiée.

Un Stade Toulousain très offensif

Les Anglais ont ouvert le score dès la 2e minute de jeu (Rodd, 7-0), très vite rattrapés grâce à Thibaud Flament (7-7), élu plus tard homme du match.

Cyril Baille permet au Stade Toulousain de reprendre l’avantage contre Sale (17′, 12-7). Un essai en force après une longue poussée et des plusieurs touches remportées. Antoine Dupont renchérit deux minutes plus tard, grâce à une belle relance des 22 et une succession de courses sur l’aile droite de Delibes, Akhi, et Tauzin (19′, 19-7). Les Anglais répondent juste avant la mi-temps avec un essai sur maul (40′, 19-12).

En deuxième période, le Stade Toulousain enfonce le clou contre les Sale Sharks dès la sortie du vestiaire. Sur un coup de pied de Tauzin, Ramos part à la course tente d’aplatir mais est plaqué sans ballon. Un essai de pénalité est accordé par l’arbitre (41′, 26-12).

A la 47′, c’est Ramos qui allonge un ballon du pied. Dupont, pourtant plusieurs mètres derrière la défense, donne tout sur son sprint et coiffe les Anglais au poteau (33-12). C’est ensuite à Tauzin de venir inscrire son essai, après une série de passes des avants (60′, 38-12).

Pour rendre l’addition encore un peu plus salée, Ntamack aplatit entre les perches quelques minutes avant la fin de la rencontre (76′, 45-12). Lebel marque dans le temps additionnel, mais l’arbitre revient sur une faute Toulousaine. Thomas Ramos est sanctionné d’un carton rouge après une altercation avec l’arrière des Sharks. Sale obtient donc une faute et inscrit le dernier essai de ce match, qui ne change plus rien pour le Stade Toulousain (80′, 45-19).