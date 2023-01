Le Stade Toulousain décroche le bonus offensif face à l’ASM

Le Stade Toulousain s’est imposé 13-32 face à Clermont (ASM) ce dimanche 1er janvier pour son premier match de l’année. Avec cette victoire, les Rouge et Noir mettent fin à 20 ans de défaites en Top 14 au stade Marcel Michelin et remportent même un bonus offensif.

Les joueurs du Stade Toulousain ressortent vainqueurs (13-32) de leur 14e journée en Top 14 grâce à leur victoire, ce dimanche 1er janvier, face à Clermont (ASM). Au stade Marcel Michelin, les locaux ont ouvert le score suite à une faute toulousaine dans un ruck (3-0). Puis Juan Cruz Mallia marque un premier essai à la 8e minute. La transformation ne passe pas (3-5).

L’ASM revient au score avec une nouvelle faute des Rouge et Noir (6-5). Puis ces derniers repassent devant avec un essai de Sofiane Guitoune, transformé par Melvyn Jaminet (6-12) à la 25e minute, une faute des Clermontois cinq minutes plus tard (6-15) et un coup de pied de Melvyn Jaminet (6-18).

Une victoire du Stade Toulousain après 20 ans de défaites à Clermont

Les Toulousains reviennent en pleine forme pour la seconde mi-temps. Melvyn Jaminet marque un troisième essai et le transforme à la 35e minute (6-25). Paul Graou enchaîne un quatrième essai entre les perches à la 51e, à nouveau transformé par Melvyn Jaminet (6-32). Après un net ralentissement du jeu et de multiples changements, les Clermontois aplatissent le ballon dans l’en-but du Stade. L’arbitre demande la vidéo pour le confirmer. Il est finalement accordé, puis transformé (13-32) à la 67e minute.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗢𝗢𝗜𝗥𝗘 🏁🎆 Les Rouge et Noir s'imposent avec le bonus offensif face à l'ASM, au Michelin, pour la 1ère en 2023 ! 🥳#ASMST pic.twitter.com/mCRywP4e7j — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 1, 2023

Avec cette première victoire de l’année, les Toulousains mettent fin à une mauvaise série de défaites en Top 14 au stade Marcel Michelin, qui a duré plus de 20 ans. En effet, les Rouge et Noir n’avaient pas remporté de match en championnat en déplacement à Clermont depuis 2002. Le club de la Ville rose conforte son statut de leader du classement avec sept points d’avance sur le Stade Français.