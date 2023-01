Champions Cup. Le Stade Toulousain joue la première place face au Munster

Le Stade Toulousain reçoit le Munster à Ernest-Wallon, ce dimanche 22 janvier à 16h15, pour un match retour de Champions Cup de haut niveau. En cas de victoire bonifiée, les Rouge et Noir pourraient remporter la première place de leur poule et ainsi jouir d’un avantage pour le reste de la compétition.

Les Rouge et Noir vont jouer dans un stade Ernest-Wallon à guichet fermé (archives). Crédit photo : © Gala Jacquin / JT

Les Rouge et Noir sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions Cup, grâce aux résultats qu’ils ont déjà acquis. Mais le match entre le Stade Toulousain et les Irlandais du Munster est loin d’être dénué d’enjeu. Ce dimanche 22 janvier, les Toulousains vont avoir l’occasion de prendre la tête de leur poule. Le coup d’envoi sera donné à Ernest-Wallon, à 16h15, et la rencontre retransmise sur les antennes de France Tv et de BeIn Sports.

Pour voler la tête de la poule B de Champions Cup à La Rochelle, les Stadistes devront obligatoirement emporter une victoire bonifiée. Cela donnerait un avantage conséquent aux Rouge et Noir pour la suite de la compétition. En effet, avec le nouveau format de la Champions Cup, le premier de sa poule dispute les phases finales à domicile. Quand on connaît la ferveur d’Ernest-Wallon…

La compo du Stade Toulousain

Pour essayer de prendre le bonus contre le Munster, le Stade Toulousain a choisi de reconduire la diablement efficace charnière Dupont-Ntamack. Ugo Mola a aussi décidé de titulariser l’Anglais Jack Willis en troisième ligne. Dimitri Delibes prendra quant à lui la place de Matthis Lebel, avec Juan Cruz Mallia pour couvrir l’aile opposée. À l’arrière, c’est Melvyn Jaminet qui sera titulaire et buteur, en l’absence de Thomas Ramos.

Si François Cros et Ange Capuozzo sont de retour de blessure, ils débuteront la rencontre sur le banc des remplaçants. Charlie Faumuina, lui, est entré à l’infirmerie.