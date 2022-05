Le Stade Toulousain se met aux NFT

Le Stade Toulousain va proposer à ses supporters des NFT, des titres de propriété numériques. Le club fait ainsi son entrée dans la troisième génération d’Internet.

Crédit photo : twitter @StadeToulousain

C’est le premier club de rugby à se lancer. Le Stade Toulousain va prochainement faire son entrée dans le monde des NFT. Cet acronyme anglais veut dire “non-fungible token”, c’est-à-dire un “jeton non-fongible” en français. Cela correspond à un titre de propriété numérique.

« Dans un premier temps, ce sont 18 754 NFT (équivalent au nombre de places du stade Ernest- Wallon) qui seront distribués aux abonnés, puis à l’ensemble des supporters, et cela, de façon extrêmement simple. Grâce à la technologie Arianee, il suffira en effet aux utilisateurs de cliquer sur un lien ou de scanner un QR code diffusé à la communauté, mais également dans le stade à l’occasion de la réception du Biarritz Olympique pour le dernier match de la saison régulière », annonce le club.

Ensuite, le Stade Toulousain indique qu’ « en référence à la date de création du club, 1 907 NFT premium seront rendus accessibles aux seuls possesseurs d’un des 18 754 NFT gratuits de la saison. Ces NFT premium pourront être obtenus de trois façons : 15 % d’entre eux gratuitement, via un tirage au sort, 40 % vendus à un prix de 30 euros TTC, 40 % vendus en cryptomonnaie au prix de 0,015 ETH. Les 5 % restants sont inaccessibles, car réservés aux joueurs, partenaires et acteurs du club. » Les détenteurs de NFT premium obtiendront une écharpe personnalisée et nominative.

En se lançant dans les NFT, les Rouge et Noir débarquent dans le “web3″, la troisième génération d’Internet. Cela fait référence à un environnement plus libre, décentralisé et indépendant aussi bien des États que des géants du numérique comme Google et Facebook.

Le Stade Toulousain surfe sur la tendance des NFT

NFT fait partie des 150 mots qui entreront dans la prochaine édition du Larousse en 2023, comme l’a annoncé l’éditeur du dictionnaire. Les jetons sont définis ainsi dans la publication : « Fichier numérique non reproductible et infalsifiable représentant un actif unique, objet virtuel ou physique (œuvre d’art, tweet, morceau de musique, etc.), qui est répertorié dans une blockchain et auquel est associé un certificat digital d’authenticité et de propriété ».

Il faut dire que les NFT sont en vogue. Adam Mosseri, dirigeant d’Instagram, a annoncé lundi 9 mai que les « créateurs et collectionneurs américains pourront partager des NFT » sur le réseau social dès cette semaine. Les utilisateurs pourront ensuite les partager sur leur profil, en storie ou sur la messagerie. Aussi, la société Illuminart et les studios Rooftop Production et Karlab travaillent sur un long-métrage d’animation, dont le financement passe par les NFT.