Le Stade Toulousain et l’Orchestre national du Capitole ensemble sur scène

Le Stade Toulousain et l’Orchestre national du Capitole seront ensemble sur scène pour une soirée de gala le lundi 22 mai prochain à la Halle aux Grains de Toulouse. Les fonds récoltés lors de ce spectacle caritatif seront entièrement reversés.

Le Stade Toulousain et l’Orchestre vont proposer un spectacle caritatif aux amateurs de musique et de rugby © Florian Garcia / Stade Toulousain

Une soirée de gala exceptionnelle. Voici ce qui attend les amateurs de musique, mais aussi de rugby le lundi 22 mai prochain à la Halle aux Grains de Toulouse. L’Orchestre national du Capitole et le Stade Toulousain, deux « piliers de la culture locale », ont effectivement décidé de « s’unir autour de leurs valeurs communes » afin de proposer un grand spectacle caritatif, nommé “Le XV symphonique”.

De nombreux invités de prestige seront présents lors de cette soirée. Il y aura effectivement les joueurs du Stade Toulousain et leur entraîneur Ugo Mola. Mais sur scène, ce seront bien les musiciens de l’Orchestre national du Capitole qui joueront. Le but de cette soirée de gala exceptionnelle : « rassembler des fonds destinés à des projets portés avec passion et conviction par ces deux institutions ».

Les fonds récoltés lors de cette soirée de Gala entièrement reversés

Tous les fonds collectés lors de cette soirée de Gala iront en effet au Fonds de Dotation du Stade Toulousain, destiné notamment « à financer et pérenniser la formation sportive, accompagner la réussite de la jeunesse et promouvoir la diversité et l’égalité ». Ils serviront aussi deux programmes portés par l’Orchestre national du Capitole : “Tous les matins d’orchestre” et “Demos”.

Le premier permet à des adultes en situation de handicap de profiter de dix ateliers hebdomadaires auprès de musicothérapeutes, ainsi qu’à des moments privilégiés avec des musiciens de l’Orchestre national du Capitole, comme des répétitions. Le second programme a lui pour vocation de « faire entrer les jeunes en contact avec l’orchestre grâce à la pratique musicale individuelle et collective ».

Infos pratiques : “Le XV symphonique”, le lundi 22 mai 2023 à 19h30 à la Halle aux Grains de Toulouse. Tarifs : de 28 à 50 euros. Réservations sur le site de l’Orchestre national du Capitole ou par téléphone au 05 61 63 13 13.