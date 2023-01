Sorties : que faire ce week-end des 28 et 29 janvier à Toulouse ?

Les sorties ne manquent pas en ce week-end des 28 et 29 janvier à Toulouse. Vous pourrez, notamment, faire un voyage intérieur avec l’écrivain à succès Bernard Werber, voir un concert ou une exposition dans le cadre des “12h pour SOS Méditerranée”, participer au reboisement du lac de la Tuilerie à Saint-Jean ou encore assister à un concert “100% bio” de Jean-François Zygel.

Un voyage intérieur avec l’écrivain Bernard Werber

Bernard Werber sera au Bascala pour vous proposer un voyage intérieur CC BY-SA 3.0 Frantogian

Un voyage avec l’écrivain Bernard Werber ? Voici ce que vous propose Le Bascala. L’auteur des romans “Les Fourmis”, “Les Thanatonautes” ou encore “La Prophétie des abeilles”, sera en effet sur la scène de la salle de spectacle ce samedi pour vous transporter dans des territoires « étonnants et merveilleux ». Et vous n’aurez même pas besoin de quitter votre siège pour cela. C’est effectivement dans votre esprit que Bernard Werber va vous emmener avec son nouveau spectacle interactif “Voyage Intérieur”.

Accompagné à la harpe par la musicienne Vanessa Francoeur, l’écrivain à succès vous proposera ainsi cinq méditations guidées pour vous aider à mieux vous connaître. L’occasion de découvrir quelques secrets sur vous-même que vous ignorez totalement ou même que vous avez oubliés. Avec ce voyage intérieur, Bernard Werber vous conduira en effet à la rencontre de vos vies antérieures… Alors, prêts à en apprendre plus sur vous-même, mais également sur qui vous étiez avant et sur qui vous allez devenir ?

Infos pratiques : “Voyage Intérieur” de Bernard Werber au Bascala à Bruguières le samedi 28 janvier à 20h30. Réservation en ligne. Prix compris entre 28 et 35 euros.

Journée en soutien à l’association SOS Méditerranée

La Grainerie accueille les “12h pour SOS Méditerranée” ce samedi 28 janvier CC BY-SA 4.0 Lewisiscrazy

Sensibiliser. C’est tout l’objectif des “12h pour SOS Méditerranée“. Cette journée, organisée ce samedi à La Grainerie à Balma, sera entièrement dédiée à l’association de sauvetage en mer. Celle-ci a sauvé près de 37 000 personnes, dont un quart a moins de 18 ans, depuis 2016. Une cinquantaine de bénévoles et de nombreux artistes, qui ont choisi de jouer gracieusement, seront présents lors de cette journée. Au programme des “12h pour SOS Méditerranée” : concerts, ateliers, exposition et spectacles.

L’événement commencera tout d’abord par un duo lecture-violoncelle avec Annabelle Rodriguez et Auguste Harlé. Juste après, des témoignages de rescapés et de marins sauveteurs seront lus lors de la performance “Sauvons nos âmes”. Vous pourrez ensuite discuter avec des témoins présents sur le plateau, mais également découvrir l’exposition SOS Méditerranée ou encore participer à des ateliers dans le hall de La Grainerie. Enfin, la soirée se clôturera avec un concert de Lili Marlene.

Infos pratiques : “Les 12h pour SOS Méditerranée” à La Grainerie à Balma le samedi 28 janvier de 12h à 22h30. Réservation en ligne. Tarifs : l’entrée est à cinq euros et les spectacles coûtent 10 euros (prix dégressif selon le nombre de spectacles réservés).

Une plantation participative à Saint-Jean ce 28 janvier

Parmi les sorties de ce week-end des 28 et 29 janvier : une plantation participative près de Toulouse CC-BY-2.0 Alex Indigo-Wikimedia commons

Occuper son week-end tout en faisant un geste pour la planète ? C’est possible à Saint-Jean. Un chantier participatif et collectif est effectivement organisé ce samedi dans la commune. L’objectif de celui-ci : reboiser le lac de la Tuilerie. Frênes, tilleul des bois, érables, poiriers, pruniers, mais aussi aubépines, cornouillers, églantiers, troènes des bois… En tout, 450 arbres et arbustes doivent être plantés pour constituer une bande végétale de 150 mètres de long entre le chemin Verdale et le parc.

« La volonté de la municipalité est de raviver la biodiversité, de limiter l’érosion des sols et de créer une barrière naturelle contre le vent », explique Bruno Espic, le maire de Saint-Jean, sur le site de la commune. Mais pour permettre ce reboisement, la Ville a besoin d’aide et invite tout un chacun à participer aux plantations. Il ne vous reste donc plus qu’à enfiler vos gants de jardinage et vous rendre au lac de la Tuilerie pour planter arbres et arbustes entre amis, en famille ou même seul.

Infos pratiques : Plantations au lac de la Tuilerie à Saint-Jean le samedi 28 janvier de 9h30 à 16h. Tout public à partir de 11 ans. Inscription obligatoire au 05 32 09 67 41. Plus d’informations sur le site de la Ville.

Jean-François Zygel à Toulouse pour un concert 100% bio

Le concert de Jean-François Zygel est au programme des sorties en ce week-end de janvier à Toulouse (illustration) CC BY-SA 4.0 Antoine Montulé

Vous allez pouvoir assister à un concert “garanti 100% bio”. Ce samedi, Jean-François Zygel va en effet mettre la nature en musique dans la salle de concert de la Halle aux Grains à Toulouse. Pour cela, il fera appel au lever de soleil de Grieg, aux orages de Beethoven ou encore aux eaux mêlées de Debussy. Alternant entre répertoire et improvisation, le célèbre pianiste et compositeur vous promet un véritable voyage « au vert » lors de ce concert avec Catherine Larsen-Maguire à la direction.

Cette représentation entre dans le cadre de l’événement “Les concerts Zygel“. Le pianiste propose en effet avec l’Orchestre national du Capitole une série de quatre concerts-fantaisie. Il y en a déjà eu un en octobre et les deux autres sont prévus en mars et en avril. Lors de ceux-ci, Jean-François Zygel vous fera découvrir les créatures fantastiques qui ont inspiré les plus grands compositeurs, puis il vous plongera dans l’univers de Mozart avec une volonté : vous faire découvrir la musique classique autrement.

Infos pratiques : “Les compositeurs se mettent au vert” à la Halle aux Grains à Toulouse le samedi 28 janvier à 18h. Réservation possible en ligne. Tarifs compris entre 17 et 22 euros.