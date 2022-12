Une série documentaire sur le Stade Toulousain sort le 22 décembre sur Paramount+

Après le succès du film en noir et blanc sur l’épopée du Stade Toulousain, Paramount+ annonce la sortie, dès ce jeudi 22 décembre, de la saison 1 d’une nouvelle série documentaire sur sa plateforme.

Nouveau rendez-vous pour les amateurs de rugby. Suite au succès du long métrage en noir et blanc sur la saison 2020-2021 du Stade Toulousain, diffusé le 13 avril dernier dans les salles obscures, la nouvelle plateforme de streaming Paramount+ annonce la sortie d’une série documentaire exclusive sur les trois dernières saisons des Rouge et Noir. La saison 1 de cette série, elle aussi intitulée “Le Stade”, sera disponible dès demain, jeudi 22 décembre.

𝗣𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲𝘇 𝗮𝘂 𝗰𝗼𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗧𝗼𝘂𝗹𝗼𝘂𝘀𝗮𝗶𝗻 ! 🎥 🗓️ "𝑳𝒆 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒆" sort demain en série sur @ParamountPlusFR 🎞️ pic.twitter.com/WETxnCERCh — Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 21, 2022

Doublé Top 14 et Champions Cup pour le Stade Toulousain

Produite par le créateur de la célèbre série “Nouvelle École” sur Netflix, Éric Hannezo, et réalisée par Matthieu Vollaire, la série documentaire « suit l’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain face au défi le plus ambitieux de son histoire », expliquent les producteurs : « Malgré des adversaires redoutables et les blessures, ces combattants déterminés, emmenés par le capitaine Julien Marchand et deux des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont et Romain Ntamack, se jettent dans la compétition avec ferveur pour remporter leur cinquième étoile de champion d’Europe et un nouveau Bouclier de Brennus. La quête de ce doublé ferait du Stade Toulousain le club européen le plus titré de l’histoire…».

Comme pour le long métrage, la double victoire en Top 14 et Champions Cup en 2021 sera donc mise à l’honneur dans les quatre premiers épisodes qui composent cette saison 1. Mais pas que. Car la série évoque également les saisons qui ont suivi l’exploit, jusqu’à la fin de celle qui est en cours. La date de sortie de la saison 2 n’est pas encore dévoilée.