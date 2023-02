Réforme des retraites. L’université Toulouse II Jean Jaurès bloquée

L’université Toulouse II Jean Jaurès est bloquée en protestation contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement.

Photo d’illustration. © Kevin Figuier / Le JT

Huit organisations syndicales ont appelé les salariés à se mobiliser pour une troisième journée de grève ce mardi 7 février.

Entre 23 000 personnes, selon la préfecture de la Haute-Garonne, et 80 000 personnes d’après les syndicats, sont descendues dans les rues de Toulouse pour battre le pavé entre la place Saint-Cyprien et l’esplanade François Mitterrand. Parmi eux, se trouvaient des étudiants et des lycéens.

L’université Toulouse II Jean Jaurès bloquée dans la matinée

Par ailleurs, dans la matinée de ce mardi 7 février, des étudiants de l’université Toulouse II Jean Jaurès ont décidé d’une première journée de blocage de l’établissement d’enseignement supérieur. Des barricades ont été installées devant des entrées de bâtiments. Sur les piquets de grève, des élèves incitaient leurs camarades à rejoindre la manifestation, comme le relate actu.fr.

🔴 Journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites



👉 Nous étions présents dans un cortège massif regroupant étudiants, lycéens, apprentis et personnels



👊 Dans la matinée nous étions présents pour bloquer l'université du Mirail pic.twitter.com/Xx8fW2WUQH — CGT-SELA 31 (@CGT_SELA_31) February 7, 2023

Le département des langues était cependant encore accessible durant la journée. Quelques cours ont donc pu s’y dérouler normalement, malgré un nombre d’élèves moins importants.

Un rassemblement festif d’étudiants est prévu mercredi 8 février à 17 heures sur la place Saint-Pierre. L’idée est d’organiser des prises de paroles dans une bonne ambiance, selon France 3. Aussi, une assemblée générale pourrait être organisée jeudi 9 février à l’université Jean Jaurès pour décider de la suite du mouvement.