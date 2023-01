Que faire ce week-end du 14 et 15 janvier à Toulouse ? Voici quelques idées de sorties

Lecture de contes, vente d’articles de mode vintage, spectacle sur glace et théâtre immersif… Quatre idées de sorties sélectionnées par le Journal Toulousain pour occuper votre week-end du 14 et 15 janvier à Toulouse. Les rêveurs, les chineurs, les fans de Dysney et les amateurs de culture hors normes en seront ravis.

Lectures de contes à la Reynerie

Voici une idée de sortie à Toulouse pour ce week-end de janvier qui devrait vous permettre de prolonger la féerie de Noël. En effet, dans le quartier de la Reynerie, aura lieu la neuvième édition de la Nuit des contes. Une animation à laquelle se rendre en famille et où petits et grands retrouveront la magie des histoires racontées lors des veillées. Au programme, des spectacles, des contes et de la magie, mis en scène par l’association Parle avec Elles, organisatrice de l’événement.

A partir de 16h, un spectacle de musique et de danse vous attend place Abbal pour ouvrir la soirée sur des sons africains, cubains, brésiliens et du Maghreb. Puis, la compagnie L’arbre du dire et du geste vous embarquera pour traverser le continent en vous contant la légende du “Prince amoureux”. Vous pourrez également écouter des histoires celtiques, de pirates mais aussi des contes traditionnels inuits, du Moyen-Orient. Quant au spectacle final, il vous permettra d’en savoir plus sur l’histoire des sorcières. On ne vous en dit pas plus pour ne pas rompre la magie…

Infos pratiques : La Nuit des contes, le 14 janvier de 16h à 23h, place André Abbal à Toulouse, métro Reynerie. Entrée libre. Tout le programme.

Mode vintage éphémère

500 pièces proposées lors d’une vente éphémère de vêtements et accessoires vintages organisée à Toulouse ce week-end de janvier © Les P’tites Pépées

Vestes, grande sélection de mailles, manteaux, pulls, jupes, pantalons, chemisiers, robes, bijoux, accessoires, des centaines de pièces seront mises en avant dans le cadre élégant du Salon Guerlain entre Capitole et Victor Hugo. Mais pas n’importe lesquelles. Les friperies “Baraque à Fripes” et “Les P’tites Pépées” vous proposent leur sélection de « mode vintage et durable, 100% chinée localement. Des pièces allant des années 1950 aux années 1990, dans une ambiance cosy aux accents hivernaux », comme le précise les commerçantes. Ainsi, le pop-up store “Baby Let’s Chill” exposera plus de 500 pièces uniques et ultra qualitatives le plus souvent Made in France.

Claire et Laura, proposeront également des conseils mode et relooking à leurs clients, qui pourront profiter d’un moment de détente. « Nous allons créer une atmosphère chaleureuse et cosy afin d’offrir une parenthèse cocooning à nos clients, dans la frénésie de l’hiver », expliquent-elles. Les deux friperies en ligne s’associeront désormais pour organiser une vente éphémère par saison.

Infos pratiques : Vente éphémère vintage, le 15 janvier, de 10h à 19h, au Salon Guerlain (Hôtel Albert 1er), 5 rue Kennedy à Toulouse.

Mickey et Minnie sur la glace

Voici la sortie familiale par excellence. Rejoignez Mickey et ses amis dans le spectacle “Disney sur Glace, La Grande Aventure !” Les petits y retrouveront la magie et la féerie de l’univers Disney, quand les plus grands pourront apprécier les performances des patineurs et bien sûr le spectacle dans son intégralité. Vous pourrez, ensemble, explorer le royaume des esprits colorés de Coco, partir en mer avec Vaïana, regarder Belle dans le ciel lorsque le lustre enchanté prend vie, et chanter avec Elsa. Sans oublier les personnages incontournables tels qu’Aladdin, Woody de “Toy Story” et La Petite Sirène.

Servi par des décors époustouflants, des costumes magnifiques et des chorégraphies spectaculaires sur les chansons cultes de Disney, “La Grande Aventure” promet un moment magique à partager en famille. Pour ce nouveau show, le 24e du genre, et pour la première fois dans l’histoire de Disney sur Glace, vous verrez deux fois plus de héros sur la glace, plus de décors féériques, plus d’acrobaties et de chorégraphies aériennes, plus de costumes magnifiques, plus de chansons cultes…

Infos pratiques : “Disney sur glace, La grande aventure” le 14 janvier à 14h et 17h30 et le 15 janvier 10h15 et 14h,

au Zénith de Toulouse. Tarifs : à partir de 25 euros. Réservations en ligne.

Une expérience théâtrale immersive et sensorielle

Apprêtez-vous ici à vivre une expérience théâtrale. En allant voir la pièce “J’entends battre son cœur” d’Henri Bornstein, mise en scène par Lou Broquin, vous plongerez dans le ventre d’une femme enceinte et accèderez à ses pensées et émotions les plus intimes. Certaines s’en souviendront, d’autres comprendront enfin ! En tous cas, vous ne pourrez pas rester impassible.

Imaginez l’inimaginable, un voyage au centre de la mère, dans les profondeurs d’une cavité douce et confortable. Lovés dans des cocons de tissus, suspendus ou pivotants, les spectateurs embarquent pour une odyssée à rebours du temps, un retour aux origines, dans le ventre d’une femme dont ils semblent les enfants à naître. Le public est placé au cœur d’un dispositif scénique immersif qui sollicite tous les sens, mêlant sons, lumières, musiques, formes animées, textes et voix, tous interprétés en direct. Il expérimente, les yeux grands ouverts, la métamorphose de l’univers qui l’entoure, et perçoit, sans les voir, les échos assourdis d’un lointain monde extérieur. Un théâtre de l’intériorité au plus près du battement de la vie.

Infos pratiques : “J’entends battre son cœur”, le samedi 14 janvier à 15h (complet à 20h30) et le dimanche 15 janvier à 15h,

à la salle des fêtes des Ramiers à Blagnac. Tarifs : De 10 à 19 euros. A partir de 10 ans. Réservations en ligne.